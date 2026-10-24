Ukraine giải cứu binh sĩ mất 2 chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện chiến dịch giải cứu đặc biệt trong tháng 10, sử dụng UAV hạng nặng Heavy Shot Ayudag-6 để đưa một binh sĩ bị thương nặng ra khỏi khu vực tiền tuyến mà các phương tiện sơ tán thông thường không thể tiếp cận trong hơn 1 năm.

Binh sĩ có biệt danh Magura, thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30, bị mắc kẹt tại khu vực mặt trận Kupiansk từ tháng 6/2025.

Theo truyền thông Ukraine, quân nhân này đã trải qua 491 ngày trong vùng nguy hiểm trước khi được sơ tán thành công ngày 4/10.

Ngày 2/6/2025, Magura cùng một đồng đội di chuyển đến vị trí chiến đấu ở bờ trái sông Oskil.

Khi nơi trú ẩn ban đầu bị ngập, anh buộc phải chuyển sang một tòa nhà bỏ hoang. Người đồng đội thiệt mạng trên đường đến vị trí dự phòng.

Ngày 14/2, một UAV Nga thả đạn khiến Magura bị thương ở cả 2 chân. Anh mất một bàn chân và phải tự cắt bỏ bàn chân còn lại, khiến việc tự di chuyển trở nên bất khả thi.

Địa hình đầy mìn, hoạt động tuần tra liên tục của UAV Nga và nguy cơ bị phát hiện khiến các nhóm bộ binh không thể tiếp cận. Một robot mặt đất được điều đến sơ tán cũng bị phá hủy trước khi tới nơi.

Trong thời gian mắc kẹt, Magura duy trì liên lạc qua bộ đàm và nhận thức ăn, thuốc lá cùng bánh kẹo từ UAV tiếp tế định kỳ 4-5 ngày.

Ý tưởng sơ tán bằng đường không do Alex, trưởng bộ phận trinh sát phụ trách UAV của tiểu đoàn, đề xuất.

Quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi lực lượng Ukraine lựa chọn UAV Heavy Shot Ayudag-6 do công ty Gurzuf Defence phát triển. Phương tiện có khả năng mang tải trọng lên tới 130kg và được trang bị tời nâng hàng.

Trong 7 ngày trước chiến dịch, các đơn vị xây dựng lộ trình bay, xác định điểm hạ cánh khẩn cấp và bố trí lực lượng yểm trợ. Magura được gửi thiết bị leo núi cùng điện thoại có video hướng dẫn sử dụng dây đai an toàn để tự móc mình vào tời nâng.

Để tránh bị phát hiện, Ukraine triển khai nhiều UAV ném bom Vampire làm nhiệm vụ nghi binh, thu hút sự chú ý của các kíp điều khiển UAV Nga.

Các UAV trinh sát và tấn công khác hỗ trợ quan sát, bảo vệ hành lang bay, trong khi pháo binh chế áp những vị trí phóng UAV đối phương.

Chiếc Ayudag-6 sử dụng Starlink để duy trì liên lạc, bay chưa đầy 1 tiếng rưỡi và đưa Magura đến địa điểm bàn giao.

Sau đó, robot mặt đất Peacemaker tiếp tục vận chuyển thương binh thêm 8km đến khu vực an toàn. Magura được đưa đi phẫu thuật cấp cứu, còn UAV trở về căn cứ nguyên vẹn.

Magura cho biết chuyến bay diễn ra suôn sẻ và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được đưa đến nơi an toàn, chuẩn bị gặp lại gia đình.

Dù chiến dịch thành công, Gurzuf Defence nhận định sơ tán thương binh bằng UAV vẫn tiềm ẩn rủi ro cao, chưa thể thay thế phương thức sơ tán thông thường. Tuy nhiên, công ty quyết định bổ sung các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết cho những UAV hậu cần Ayudag-6 sản xuất hàng loạt, nhằm hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp khi cần.