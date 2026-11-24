Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào những cơ sở lọc dầu, năng lượng và công nghiệp nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang làm gia tăng căng thẳng giữa Mátxcơva và Kiev.

Khi UAV trở thành vũ khí bào mòn hậu phương Nga

Trong những ngày cuối tháng 11, Ukraine tiếp tục mở rộng các cuộc tập kích bằng UAV vào nhiều khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ miền Nam, miền Trung đến vùng Volga, Ural và Perm. Mục tiêu không chỉ là các cơ sở quân sự mà còn bao gồm những nhà máy công nghiệp, kho chứa dầu và hạ tầng năng lượng.

Theo chính quyền Tatarstan, UAV Ukraine đã tấn công các bể chứa dầu tại khu vực Almetyevsk, gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong. Tại vùng Perm, một cơ sở công nghiệp bị hư hại sau cuộc tập kích.

Trong khi đó, Rostov là địa phương hứng chịu đợt tấn công có quy mô lớn nhất, với hơn 80 UAV bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn hoặc phá hủy trên bầu trời thành phố Kamensk-Shakhtinsky và 8 huyện thuộc tỉnh này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống huyện Krasnosulinsky gây ra hỏa hoạn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 20 giờ ngày 22/11 đến 8 giờ ngày 23/11, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 192 UAV Ukraine trên 16 khu vực, cùng vùng Krasnodar và bán đảo Crimea.

Đáng chú ý, Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov đã phải tạm ngừng hoạt động ngày 23/11 sau một đợt tập kích kéo dài bằng UAV và tên lửa.

Những diễn biến này cho thấy phạm vi địa lý của các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine đã mở rộng đáng kể so với giai đoạn đầu xung đột. Nếu trước đây, các khu vực giáp biên giới là địa bàn chịu sức ép chủ yếu, thì hiện nay các cơ sở công nghiệp, năng lượng và giao thông nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng thường xuyên trở thành mục tiêu.

Trao đổi với báo Moskovsky Komsomolets (MK), chuyên gia quân sự Nga Anatoly Matviychuk nhận định, Ukraine đang chuyển sang chiến thuật “làm kiệt quệ thông qua hạ tầng”. Thay vì tìm cách xuyên thủng phòng tuyến bằng UAV, Kiev tập trung đánh vào các mắt xích kinh tế và hậu cần nhằm gây tổn thất kéo dài cho năng lực duy trì chiến tranh của Nga.

Theo ông Matviychuk, việc tấn công các nhà máy lọc dầu không đơn thuần gây thiệt hại cho một cơ sở sản xuất, mà còn có thể làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng nhiên liệu. Ukraine đang tìm kiếm những khu vực có năng lực phòng không yếu hơn để tập kích, đồng thời tạo sức ép lên đời sống dân sự và tâm lý xã hội Nga.

Khi bình luận về các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga trong 48 giờ trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách tập kích các mục tiêu bên trong nước Nga. Ông nhấn mạnh, Mátxcơva sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị UAV để tấn công phía Nga. Ảnh: AP

Từ đòn trả đũa thông thường đến lằn ranh hạt nhân?

Trước chiến thuật tập kích ngày càng mở rộng của Ukraine, chuyên gia Matviychuk cho rằng, Nga cần triển khai biện pháp đáp trả mạnh mẽ và bất đối xứng. Theo ông, ưu tiên trước mắt là tăng cường hệ thống phòng không nhiều tầng bảo vệ các cụm công nghiệp và khu dân cư, thay vì chỉ tập trung vào những mục tiêu quân sự.

Bên cạnh đó, Mátxcơva cần tập trung đánh phá các địa điểm phóng UAV, những đầu mối hậu cần và chuỗi sản xuất, vận chuyển thiết bị bay không người lái. Chuyên gia Matviychuk cũng đề xuất Nga gia tăng sức ép quân sự nhằm vào các trung tâm chỉ huy và ra quyết định của Ukraine.

Ông Matviychuk lập luận rằng, nếu Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga thì Mátxcơva có thể đáp trả bằng cách đánh vào những cơ sở năng lượng của Ukraine chưa được khôi phục hoàn toàn, đồng thời phá hủy năng lực sản xuất và triển khai UAV của đối phương.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả trong cuộc trao đổi với MK là đánh giá của chuyên gia Nga về tuyên bố gần đây của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev liên quan khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong một bài viết, ông Medvedev cảnh báo rằng một cuộc tấn công phi hạt nhân quy mô lớn nhưng dẫn đến những hậu quả thảm khốc có thể trở thành cơ sở để Nga xem xét tiến hành đòn tấn công hạt nhân phủ đầu.

Trước những lo ngại về khả năng Mátxcơva chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Ukraine liên tục triển khai hàng trăm UAV tầm xa mỗi ngày, chuyên gia Matviychuk cho rằng, cần chú ý đến toàn bộ nội dung tuyên bố của ông Medvedev, thay vì chỉ tập trung vào cụm từ “tấn công hạt nhân”.

Ông dẫn lại nhận định của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga rằng Ukraine và NATO đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải tính đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng hiện tại chưa xuất hiện nhu cầu trực tiếp phải sử dụng loại vũ khí này.

Theo cách lý giải của ông Matviychuk, đây không phải là tuyên bố Mátxcơva đã sẵn sàng nhấn nút hạt nhân, mà là sự tái khẳng định một lằn ranh đỏ. Nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng Nga gây ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng, như đánh trúng các bể chứa dầu hoặc cơ sở hóa chất dẫn đến thương vong hàng loạt, thì tính toán đáp trả của Mátxcơva có thể vượt ra ngoài khuôn khổ vũ khí thông thường.

Thông điệp này, theo chuyên gia Nga, không chỉ hướng đến Kiev mà còn nhằm vào London và Washington, nơi đưa ra những quyết định liên quan việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trong những tuần tới, hiệu quả của các biện pháp đáp trả từ Nga sẽ được đánh giá qua hai dấu hiệu: khả năng phòng không ngăn chặn các đợt tập kích và hạn chế thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng; đồng thời là khả năng vô hiệu hóa các trung tâm hậu cần, sản xuất và triển khai UAV của Ukraine.

Vì thế, cuộc đối đầu đang đặt ra một nghịch lý nguy hiểm: Ukraine càng mở rộng các đòn tấn công vào hậu phương Nga nhằm bào mòn tiềm lực đối phương, Mátxcơva càng có thêm động cơ nâng cấp mức độ đáp trả và nhấn mạnh những giới hạn chiến lược mà Kiev cùng các đồng minh phương Tây không nên vượt qua.

Nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở những thiệt hại trước mắt, mà còn ở khả năng một cuộc chiến tiêu hao bằng UAV và tên lửa từng bước trượt sang nấc thang đối đầu nguy hiểm hơn, nơi tính toán sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả vượt xa chiến trường Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng, Ukraine và NATO đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải tính đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Minh họa: MK.ru