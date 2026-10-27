Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày, tính áp chỉ tiêu tuyển quân cho các doanh nghiệp

Ukraine kỳ vọng chấm dứt tình trạng thiếu hụt binh sĩ. (Nguồn: TASS)

Theo TASS, quyết định gia hạn thiết quân luật được 293 nghị sĩ ủng hộ trong phiên họp được phát sóng trực tiếp. Đây là lần thứ 21 Ukraine gia hạn các biện pháp này kể từ khi được ban bố ngày 24/2/2022.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình Quốc hội các dự luật đề xuất gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên.

Do thiết quân luật liên tục được gia hạn, Ukraine không tổ chức bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã chính thức kết thúc ngày 20/5/2024.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực quân sự, chính phủ Ukraine cũng đang xem xét thay đổi cơ chế huy động quân.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Kiev, Thủ tướng Sergey Koretsky cho biết, chính phủ dự kiến xây dựng cơ chế cho phép doanh nghiệp hoãn gọi nhập ngũ đối với toàn bộ nhân viên, với điều kiện doanh nghiệp bảo đảm cung cấp đủ số quân theo hạn ngạch được giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Koretsky gọi đây là một “khế ước xã hội mới”, theo đó doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ nhân lực quân sự theo kế hoạch, đổi lại những nhân viên còn lại được miễn gọi nhập ngũ. Cơ chế này được kỳ vọng giúp chấm dứt tình trạng truy tìm, bắt giữ người trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên đường phố. Chính phủ dự kiến thống nhất mô hình với giới doanh nghiệp trước ngày 1/12.

Song song với đề xuất trên, chính phủ cũng dự kiến siết chặt hình phạt đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Lệnh tổng động viên tại Ukraine được ban bố từ tháng 2/2022. Tháng 4/2024, nước này hạ độ tuổi gọi nhập ngũ tối thiểu từ 27 xuống 25.

Quân đội Ukraine hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sĩ, trong khi việc cưỡng chế nhập ngũ và tình trạng đào ngũ gia tăng tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác bổ sung quân số.