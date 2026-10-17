Ukraine gặp khó đánh chặn UAV Nga khi Starlink bị hạn chế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/10 cho biết, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại nước này đang được khôi phục dần, nhưng tốc độ truyền tải vẫn chưa trở lại mức trước đó.

Ông cảnh báo những hạn chế đối với hệ thống liên lạc này đang tác động trực tiếp đến năng lực phòng thủ của Ukraine trước các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) Nga..

Phát biểu sau cuộc gặp với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ, ông Zelensky cho biết, các đối tác đã thông báo Nhà Trắng gửi yêu cầu tới SpaceX, công ty vận hành Starlink, nhằm khôi phục dịch vụ.

Từ đêm 13/10, các thiết bị đầu cuối Starlink và hệ thống liên lạc quân sự Starshield tại Ukraine được cho là gặp gián đoạn khi phương tiện di chuyển vượt quá 160 km/h.

Ngày 14/10, Serhii Sternenko, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết giới hạn này tiếp tục bị siết chặt, khiến kết nối với UAV có thể bị ngắt ở tốc độ 60-70 km/h.

Ông Zelensky mô tả diễn biến trên là bất ngờ nguy hiểm, đồng thời thừa nhận Ukraine không thể sử dụng đầy đủ một số công cụ phòng thủ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hạn chế kết nối khiến lực lượng nước này gặp khó khăn trong việc đánh chặn một số UAV đối phương.

Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, cho biết tác động không chỉ giới hạn ở các UAV tầm trung và tầm xa dùng để tấn công mục tiêu.

Nhiều UAV đánh chặn tốc độ cao của Ukraine, được phát triển nhằm đối phó các UAV phản lực Nga, cũng sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink.

Việc mất kết nối có thể làm suy giảm khả năng điều khiển những phương tiện này.

Nếu phải duy trì tốc độ dưới ngưỡng giới hạn để tránh mất tín hiệu, UAV cánh bằng của Ukraine sẽ bị giảm hiệu quả tác chiến và có thể dễ bị đối phương bắn hạ hơn. Trong khi đó, UAV đánh chặn gặp khó khăn khi truy đuổi những mục tiêu phản lực có tốc độ cao.

Các nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, đây là vấn đề có mức độ ưu tiên cao, nhưng chưa công bố quy mô thiệt hại cụ thể.

Theo thông tin được nêu, ảnh hưởng tập trung tại Ukraine và những khu vực do Nga kiểm soát, nơi các điều kiện sử dụng dịch vụ khác với lãnh thổ Nga.

Bên cạnh vấn đề Starlink, ông Zelensky cũng đề cập quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông nhắc lại việc Nga tiến hành các đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn, trong khi ông Trump từng tuyên bố việc làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin dễ dàng hơn so với đối thoại với lãnh đạo Ukraine.

Dù còn bất đồng, ông Zelensky cho biết, các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ vẫn duy trì liên lạc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể thống nhất tổ chức cuộc gặp trong những ngày tới