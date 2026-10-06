Ukraine dùng tháp súng tích hợp AI bắn hạ UAV tấn công tốc độ cao của Nga

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 5/10, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công các phương tiện bay không người lái (UAV) tấn công mang động cơ phản lực của Nga nhờ hệ thống tháp súng tự động.

Đây được xem là bước tiến quan trọng của Kiev trong nỗ lực bảo vệ hạ tầng chiến lược trước các cuộc tập kích bằng vũ khí tốc độ cao từ phía Moscow. Trong số các mục tiêu bị tiêu diệt có dòng UAV Geran-5, một trong những mẫu UAV mới nhất và có tốc độ di chuyển nhanh nhất mà đối phương đang sử dụng.

Người phát ngôn Không quân Ukraine xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công các UAV tấn công mang động cơ phản lực của Nga nhờ hệ thống tháp súng tự động. Ảnh: United24

Hệ thống tháp súng tự động được nhắc tới chính là Sky Sentinel do Ukraine tự phát triển. Vũ khí này kết hợp giữa súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm với module điều khiển hỏa lực tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính.

Tận dụng phần mềm phân tích dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống có khả năng tự động bám bắt mục tiêu, tính toán vận tốc, quỹ đạo, khoảng cách và góc bắn đón mà không cần sự can thiệp thủ công.

"Bản thân tôi từng khá hoài nghi, tôi tự hỏi làm sao điều này có thể xảy ra được. Nhưng việc ứng dụng các công nghệ đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đã loại bỏ yếu tố sai sót của con người và cải thiện các phép tính kỹ thuật", Đại tá Yurii Ihnat cho hay.

Sự xuất hiện của các tháp súng tự động diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng đáng kể tần suất sử dụng UAV phản lực. So với các dòng UAV chạy bằng cánh quạt truyền thống như Geran-2 có vận tốc chậm, các mẫu Geran-5 trang bị động cơ turbojet có thể đạt tốc độ lên tới 600 km/h.

Video giới thiệu Hệ thống tháp súng Sky Sentinel do Ukraine tự phát triển. Video: Không quân Ukraine

Liên quan đến quá trình vận hành tháp súng tự động tại các khu dân cư, ông Sergiy Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Bộ Quốc phòng Ukraine, đã đưa ra lời khuyên người dân thủ đô nên cẩn trọng ở xa khu vực cửa sổ mỗi khi có báo động không kích.

"Tôi xin lưu ý các bạn rằng trong thời gian có báo động không kích, vì sự an toàn của chính mình, các bạn nên tránh xa khu vực cửa sổ", ông Beskrestnov cảnh báo. Việc tháp súng máy tự động xả đạn liên tục có thể tạo ra các đầu đạn lạc rơi xuống đất, gây nguy hiểm cho những người đứng gần cửa kính.

Song song với dự án tháp súng tự động, Ukraine cũng đang tích cực nâng cấp tốc độ cho các dòng UAV đánh chặn như mẫu Bars và phát triển loại tên lửa nhẹ Nika nhằm tạo ra giải pháp toàn diện chống lại làn sóng UAV phản lực từ Nga.