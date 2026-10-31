Ukraine dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga sau sức ép từ Mỹ?

Ukraine có thể đình chỉ chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu Nga đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ hoặc lâu hơn, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump gây sức ép buộc Kiev hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Moskva.

Tờ The Wall Street Journal ngày 29/10 dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết động thái này bắt đầu từ tuần trước, sau khi quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện căng thẳng nghiêm trọng.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra phát biểu gây tranh cãi về khả năng thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hai quan chức quốc phòng Ukraine cho biết hồi giữa tháng 10, các đơn vị chuyên thực hiện những cuộc tấn công tầm xa nhận chỉ thị dừng nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đang triển khai.

Theo một nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeniy Khmara đề xuất dừng chiến dịch vì tình hình ngoại giao nhạy cảm.

Ông Zelensky đồng ý, nhưng vẫn để quân đội có quyền tự quyết trong việc lựa chọn mục tiêu. Phát biểu ngày 27/10, nhà lãnh đạo Ukraine nói quân đội đã hành động thận trọng hơn, song chưa nhận lệnh cấm tập kích nhà máy lọc dầu Nga.

Sức ép từ Washington được cho là gia tăng sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và đặc phái viên Jared Kushner tại Na Uy ngày 20/10.

Hai quan chức Mỹ cho biết ông Kushner nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu Nga. Một quan chức mô tả cuộc trao đổi là "rất gay gắt".

Ông Kushner lập luận rằng Mỹ đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để làm trung gian hòa giải với Nga, đồng thời đề nghị Ukraine đình chỉ các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu trong 30 ngày như một cách thể hiện sự cảm kích.

Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tập kích các cơ sở lọc dầu, nhằm làm suy giảm nguồn thu năng lượng của Nga.

Kiev lo ngại việc ngừng chiến dịch đơn phương có thể giúp Moskva duy trì nguồn lực cho hoạt động quân sự.

Ngày 20/10, Ukraine vẫn tấn công một trạm bơm trên đường ống Druzhba tại tỉnh Tambov.

Tổng thống Zelensky từng đề xuất hai bên ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời đề nghị Mỹ cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và cho phép Ukraine sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink để hỗ trợ UAV tấn công bệ phóng tên lửa Nga.

Tuy nhiên, các đề xuất này chưa đạt tiến triển. Mỹ, Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin đình chỉ chiến dịch.