Ukraine đồng ý tham gia đàm phán kỹ thuật ba bên với Nga và Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev ủng hộ cuộc gặp ba bên với Nga và Mỹ, đồng thời sẵn sàng tham gia đàm phán tại UAE hoặc một quốc gia khác do phía Washington đề xuất. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cho biết, Mỹ đang liên hệ với cả Ukraine và Nga về đề xuất này. Tổng thống Ukraine xác nhận Kiev ủng hộ cuộc gặp và sẵn sàng tham gia đàm phán tại UAE hoặc một quốc gia khác do phía Mỹ đề xuất. Hiện Washington đang chờ Moscow phản hồi.

Liên quan tình hình trên thực địa, ông Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, trong đó có các cuộc tập kích nhằm vào các cây cầu ở thủ đô Kiev trong 4 ngày liên tiếp. Ông Zelensky cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “trông chờ vào việc liên tục leo thang” và bác bỏ quan điểm chỉ cần yêu cầu ông Putin là có thể khiến Nga thực sự chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn ưu tiên đạt được hòa bình bằng các biện pháp hòa bình, song hiện chưa có điều kiện để tiến hành thảo luận và đạt thỏa thuận. Ông nhấn mạnh, cho đến khi “điều đó trở nên khả thi, Nga sẽ chiến đấu và sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh”.

Theo ông Peskov, việc Nga tiếp tục đáp trả các hành động của Ukraine hiện là cách duy nhất để Moscow theo đuổi lợi ích của mình trong bối cảnh hai bên chưa thể tiến hành đối thoại. Ông cảnh báo, những bên cho rằng có thể lên kế hoạch giáng “đòn quyết định” vào Nga sẽ phải trả giá, đồng thời cho rằng Kiev đang phải trả giá cho những tính toán như vậy.

Liên quan các cuộc tấn công gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố, đây là đòn đáp trả các hành động mà Moscow cáo buộc là của chính quyền Ukraine. Bộ này cho biết, các lực lượng Nga sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan tại Kiev cùng các khu vực khác của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các khu dân cư tại thành phố Belgorod, khiến dân thường thương vong và làm hư hại nhà ở, phương tiện. Chưa có thông tin phản hồi từ phía Ukraine về cáo buộc này.