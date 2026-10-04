Ukraine đối mặt với 'cơn ác mộng hậu cần' do các vụ tấn công cầu

Toàn cảnh cầu Podolsko-Voskresensky và cầu Pivnichnyi ở Kiev, Ukraine ngày 27/5/2019. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo The New York Times (NYT) của Mỹ, thực phẩm và trang thiết bị được vận chuyển qua sông Dnipro nhờ hệ thống cầu tại Kiev. NYT lưu ý rằng nếu các cây cầu này bị đóng cửa, sẽ có rất ít tuyến đường thay thế, trong khi hoạt động vận chuyển sẽ phải đi vòng rất xa.

Theo NYT, cây cầu đường bộ gần nhất ở phía Nam Kiev cách thủ đô khoảng 145 km, tương đương hành trình lái xe kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút. Các điểm vượt sông khác nằm xa hơn về phía hạ lưu và gần tiền tuyến hơn, khiến những địa điểm này càng dễ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Tờ báo thống kê rằng lực lượng Nga đã tấn công các cây cầu tại thủ đô 6 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1-3/10, trong đó 5 đợt nhằm vào cầu Pivdennyi và 1 đợt nhằm vào cầu Pivnichnyi. Những hư hại cùng nguy cơ tiếp tục bị tấn công đã dẫn đến việc hạn chế hoặc đình chỉ hoàn toàn giao thông trên 5 trong số 6 cây cầu đường bộ của thành phố.

Các cây cầu hiện vẫn đứng vững, song những đợt tấn công tiếp theo có thể làm suy yếu kết cấu chịu lực. NYT giải thích rằng trong trường hợp này, chính quyền có thể buộc phải đóng cửa các cây cầu vô thời hạn nhằm giảm thiểu nguy cơ sập cầu.

Tình trạng trên cũng đe dọa việc đi lại hằng ngày của người dân Kiev. Khoảng 1 triệu người đang sinh sống ở bờ bên trái sông Dnipro, khu vực chủ yếu là nhà ở, trong khi phần lớn các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tập trung ở bờ bên phải.

Các quan chức và chuyên gia quân sự Ukraine được NYT dẫn lời cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cầu là một phần trong chiến dịch phá hủy nền kinh tế Ukraine và làm suy yếu khả năng duy trì nỗ lực chiến tranh của nước này. Lực lượng Nga cũng đang tấn công các nhà kho, tuyến đường sắt, trung tâm dữ liệu, cơ sở y tế và nhà máy thép.

Ngày 1/10, 2 thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công khu vực gần kết cấu chịu lực của cầu Pivdennyi. Sau các cuộc tấn công, hoạt động của tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông trên mặt đất qua cây cầu này đã được tạm dừng để kiểm tra kết cấu.

Ngày 2/10, Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev báo cáo các trụ đỡ, mặt đường và lớp bê tông bảo vệ đường ray tàu điện ngầm bị hư hại sau các cuộc tấn công trước đó. Hệ thống tàu điện ngầm Kiev đã sẵn sàng nối lại hoạt động chạy tàu qua cầu Pivdennyi trong thời gian có cảnh báo cấp độ “vàng” - mức cảnh báo được đưa ra để ứng phó với các mối đe dọa từ UAV - nhưng chỉ sau khi nhận được đánh giá chuyên môn về tình trạng của cây cầu.

Cũng trong ngày 2/10, một vụ tấn công khác nhằm vào cầu Pivdennyi tại Kiev đã được ghi nhận.

Ngày 3/10, một UAV của Nga sử dụng động cơ phản lực đã tấn công cầu Pivnichnyi tại Kiev, cây cầu nối liền hai bờ sông Dnipro.