Ukraine đối mặt tình thế bế tắc trước đàm phán ba bên với Mỹ và Nga

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đồng ý tiến hành đàm phán hòa bình ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng 11/2026, sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ ông Steve Witkoff ngày 21/10.

Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky sau đó lên tiếng ủng hộ định dạng đàm phán này nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế nhận định Kiev đang phải đối mặt với áp lực lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Trên bàn đàm phán, ông Volodymyr Zelensky không còn nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện từ Washington. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump thể hiện xu hướng mong muốn kết thúc chiến sự nhanh chóng, đồng thời kêu gọi Ukraine đạt thỏa thuận ngay cả khi phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.

Ngày 20/10, ông Donald Trump tuyên bố Nga là "cỗ máy khổng lồ" đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn và đẩy trách nhiệm khép lại chiến tranh về phía Kiev.

Chuyên gia ông Thomas Graham từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ nhận định việc kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ có thể khiến Ukraine đối mặt nguy cơ mất đi đồng minh lớn nhất.

Trái ngược với tình thế của Ukraine, Nga bước vào đàm phán với lợi thế kép về cả chính trị lẫn chiến trường. Việc Mỹ ký thỏa thuận diesel và tạm dừng các biện pháp trừng phạt giúp củng cố vị thế cho phía Moskva.

Trên thực địa, dù Ukraine triển khai chiến dịch phản công Vivaldi và thu hồi một phần diện tích nhỏ, lực lượng Nga vẫn duy trì sức ép trên toàn mặt trận.

Tình trạng suy giảm hỗ trợ tình báo, dịch vụ internet vệ tinh Starlink cùng hệ thống phòng không yếu dần khiến ưu thế tác chiến drone của Ukraine bị triệt tiêu trước mùa đông.

Các nhà phân tích như chuyên gia ông John Lough từ Viện Chatham House và chuyên gia bà Karolina Hird từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ đánh giá Nga sẽ đưa ra các điều kiện tối đa hoặc lợi dụng đàm phán để kéo dài thời gian phục hồi lực lượng.

Trong khi đó, cố vấn Điện Kremlin ông Yuri Ushakov cho biết, đề xuất hòa bình do đặc phái viên ông Steve Witkoff mang tới chưa có nhiều nội dung thực chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine ông Oleksandr Merezhko nhận định, đàm phán khó mang lại kết quả tích cực khi sức ép hiện chỉ đè nặng lên phía Kiev.