Ukraine đối mặt nguy cơ tê liệt tác chiến khi Mỹ siết Starlink

Ukraine đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi các hạn chế đối với mạng vệ tinh Starshield xuất hiện giữa lúc Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa vào hạ tầng năng lượng.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc của quân đội Ukraine vào hệ thống liên lạc do Mỹ kiểm soát.

Theo giới chức và chuyên gia Ukraine, kết nối vệ tinh bị gián đoạn đêm 14/10 đã ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của nhiều đơn vị.

Starshield là phiên bản phục vụ mục đích quân sự của mạng vệ tinh Starlink, cung cấp đường truyền cho các hoạt động liên lạc và điều khiển thiết bị trên chiến trường.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Nga tiến hành đợt tập kích nhằm vào các cơ sở năng lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng tổng cộng 39 tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công rạng sáng 14/10, khiến khoảng 600.000 người tại Kiev mất điện.

Ukraine đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn điện khi Nga liên tục nhắm mục tiêu vào nhà máy điện và trạm biến áp.

Các cuộc tấn công nhằm vào cảng biển, kho bãi và nhà máy thép cũng gây thêm sức ép lên nền kinh tế, trong khi thâm hụt ngân sách đe dọa nguồn tài chính dành cho quân đội.

Giới chức Ukraine nghi ngờ việc siết kết nối vệ tinh có liên quan đến những bất đồng giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Washington gần đây gây sức ép buộc Kiev ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga, trong bối cảnh Moskva tìm cách gia tăng nguồn cung dầu diesel cho thị trường quốc tế.

Serhiy Beskrestnov, chuyên gia quân sự cố vấn cho Tổng thống Zelensky về công nghệ vũ khí, cho rằng những hạn chế đối với Starlink khó có thể tách rời tình hình chính trị hiện tại.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai xác nhận quyết định hạn chế kết nối được đưa ra trực tiếp theo chỉ đạo của Nhà Trắng.

Quân đội Ukraine phụ thuộc đáng kể vào mạng vệ tinh để điều phối máy bay không người lái (UAV), vận chuyển vật tư và duy trì liên lạc giữa các đơn vị tiền tuyến.

Serhii Sternenko, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, cảnh báo việc kéo dài các hạn chế có thể làm suy giảm nghiêm trọng năng lực phòng thủ của Kiev.

Một số binh sĩ Ukraine cho biết hoạt động của UAV hạng nặng thả lựu đạn và UAV tập kích tuyến hậu cần Nga đã chịu ảnh hưởng.

Theo các quan chức quốc phòng Ukraine, thiết bị di chuyển với tốc độ trên 160 km/h bị giới hạn kết nối, khiến tín hiệu có thể mất khi UAV vượt ngưỡng này.

Những gián đoạn như vậy có thể tạo điều kiện cho Nga khôi phục tuyến tiếp tế và tăng cường bảo vệ các khí tài trước những đòn tập kích của Ukraine.

Hệ thống liên lạc vệ tinh cũng hỗ trợ các UAV đánh chặn của Kiev đối phó máy bay không người lái Geran do Nga sử dụng.

Elon Musk, lãnh đạo SpaceX, công ty vận hành Starlink, cho biết các quyết định về giới hạn tốc độ và mức độ sử dụng Starshield thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ.

Ngày 15/10, ông Zelensky tuyên bố không còn kiên nhẫn và ra lệnh nối lại chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu Nga bằng UAV.

Sau đó, Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Ryazan, gây ra đám cháy lớn.

Diễn biến này cho thấy căng thẳng giữa Kiev và Washington tiếp tục gia tăng, trong khi sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ do đồng minh cung cấp trở thành một điểm dễ tổn thương đối với năng lực tác chiến của Ukraine.