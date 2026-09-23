Ukraine đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng với Nga, nhưng điều kiện là Nga cũng dừng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện, sưởi ấm và cấp nước của nước này.

Đề xuất kể trên được ông Zelenskyy đưa ra sau cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các biện pháp giảm leo thang và khả năng thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã mô tả cuộc thảo luận diễn ra "tích cực và hiệu quả". Ông nói Ukraine không phản đối việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga nếu Nga thực hiện điều tương tự.

"Chúng tôi sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn", ông nói, đồng thời nhấn mạnh điều kiện là Nga phải ngừng tấn công hệ thống điện, sưởi ấm và nguồn cung cấp nước của Ukraine.

Ông Zelenskyy cho biết ông Trump không yêu cầu Ukraine đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga. Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến chuyển đề xuất của Ukraine tới Moscow.

Trước đó, ông Trump bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng những vụ việc này có thể tác động đến nguồn cung nhiên liệu và giá dầu diesel.

Bên cạnh vấn đề ngừng tấn công cơ sở năng lượng, ông Zelenskyy cho biết Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ thêm tên lửa phòng không Patriot nhằm tăng khả năng bảo vệ hệ thống năng lượng trước mùa đông. Ông cũng đề xuất Mỹ hỗ trợ Ukraine tiếp cận các tên lửa Patriot từ kho dự trữ của Mỹ .

Đức cũng được cho là đã cam kết cung cấp cho Ukraine 600 tên lửa Patriot trong giai đoạn 2027-2028. Phía Ukraine cũng đang thảo luận với Mỹ về khả năng được cấp phép sản xuất Patriot trong nước. Ông cho biết quá trình này có thể mất khoảng 1 - 1,5 năm.

Ông Zelenskyy nói đề xuất về tên lửa Patriot chưa bị phía Mỹ bác bỏ, nhưng Mỹ cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết ông đã trao đổi với ông Trump về việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine để duy trì cơ sở hạ tầng.

Nga từng hoan nghênh ý tưởng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, nhưng Nga cũng yêu cầu thỏa thuận bao gồm các vấn đề liên quan đến xuất khẩu năng lượng bằng đường biển và các biện pháp trừng phạt.