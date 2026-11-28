Các tàu tuần tra thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ukraine di chuyển trên Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha công bố đề xuất này hôm 27/11 tại hội nghị “Lương thực từ Ukraine”, đồng thời cho biết Kiev sẵn sàng khôi phục quyền tự do hàng hải và bảo đảm hoạt động xuất khẩu nông sản không bị gián đoạn.

“Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ Nga. Tất cả đề xuất của chúng tôi đã được chuyển tới họ”, ông Sybiha nói.

Mátxcơva muốn đưa hoạt động vận chuyển dầu mỏ vào thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, song phía Ukraine cho rằng vấn đề này cần được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn về năng lượng.

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng Nga nhiều lần đưa ra những “yêu cầu không thực tế” để đáp lại các đề xuất của Kiev.

Sáng kiến ngừng bắn mới nhất được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về an ninh hàng hải thương mại và nguồn cung lương thực toàn cầu. Ukraine và Nga đều là những nước xuất khẩu nông sản lớn, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng biển đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen.

Một thỏa thuận trước đó do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã giúp Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, Mátxcơva đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7/2023, buộc Kiev phải thiết lập một hành lang hàng hải thay thế để duy trì hoạt động xuất khẩu.

Tháng 8 năm nay, hãng Reuters đưa tin Ukraine đã thông qua bên trung gian chuyển tới Nga một đề xuất, theo đó hai bên chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tại Biển Đen. Ở thời điểm đó, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine giảm 76% so với cùng kỳ năm trước, do các chủ tàu tránh những cảng biển thuộc khu vực Odessa.

Kể từ đó, các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn đã có những bước tiến.

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang xem xét các đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ nhằm tạo điều kiện duy trì hoạt động vận chuyển ngũ cốc và năng lượng không bị gián đoạn.