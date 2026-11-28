Tàu hàng ở cảng Odesa, Ukraine. Ảnh: SUSPILNE

Phát biểu với Đài truyền hình công cộng Suspilne (Ukraine), Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đang chờ phản hồi từ Moscow. Ông Sybiha khẳng định Ukraine sẵn sàng ngừng bắn, đồng thời cảm ơn Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vì đóng vai trò tích cực trong việc giảm căng thẳng tại Biển Đen và thúc đẩy các nỗ lực trung gian.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, Nga từng đề xuất Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào ngành dầu mỏ Nga trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen. Tuy nhiên, Ukraine muốn tách vấn đề này như một phần của thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn trong lĩnh vực năng lượng.

Ukraine cho biết hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ các cảng chủ chốt quanh Odesa gần như đình trệ kể từ cuối tháng 7, do xung đột Nga-Ukraine. Nhiều chủ tàu đã tránh khu vực này do rủi ro an ninh, trong khi chi phí bảo hiểm tăng cao khiến các nhà kinh doanh e ngại.