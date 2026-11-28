Ảnh chụp một tàu chở ngũ cốc sau vụ tấn công ở Biển Đen ngày 19-7-2026

Ngày 27-11, phát biểu tại Hội nghị quốc tế “Ngũ cốc từ Ukraine” lần thứ 5 ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã chuyển đề xuất ngừng bắn ở Biển Đen tới các đồng minh quốc tế.

"Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn. Chúng tôi cảm ơn Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, những nước đang đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đen cũng như trong các nỗ lực trung gian. Chúng tôi hiện đang chờ phản hồi từ Nga. Tất cả đề xuất của chúng tôi đã được chuyển đi", ông Sybiha nói.

Theo Ngoại trưởng Sybiha, đề xuất của Ukraine là Kiev sẵn sàng đóng vai trò là bên bảo đảm cho an ninh lương thực toàn cầu, khôi phục hành lang vận chuyển nông sản an toàn.

Tuy nhiên, vấn đề dầu mỏ vẫn là điểm bất đồng giữa hai bên. Ông Sybiha cho biết Matxcơva muốn đưa vào thỏa thuận điều khoản yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ của Nga.

Ukraine khẳng định vấn đề dầu mỏ chỉ có thể được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng rộng hơn, chứ không thể gộp chung với thỏa thuận nông sản ở Biển Đen.

Đề xuất của Ukraina được đưa ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại Biển Đen tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ukraine cho biết các chuyến hàng ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của nước này quanh Odessa hầu như đã ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 7-2026.

Ngày 26-11, Thủ tướng Ukraine Sergiy Koretskyi cho biết hai tàu hàng nước ngoài, chở tổng cộng hơn 100.000 tấn ngũ cốc, đã bị tấn công gần cảng Odessa.

Phía Nga khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự.

Trước đây, một thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã từng cho phép nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi xung đột bùng phát tháng 2-2022, nhưng đã sụp đổ vào năm 2023.

Theo Xinhua, France24