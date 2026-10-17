Ukraine đề nghị Liên minh Châu Âu viện trợ bổ sung 79 tỷ USD

Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị EU giải ngân thêm 70 tỷ euro, tương đương khoảng 79 tỷ USD. (Nguồn: Anadolu)

Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels vào ngày 16/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trình bày chi tiết về bức tranh tài chính đầy thách thức của Ukraine. Theo SCMP, ông Zelensky đề nghị khối này giải ngân thêm 70 tỷ euro (tương đương khoảng 79 tỷ USD) để phục vụ cho việc mua sắm vũ khí, củng cố hệ thống phòng thủ và duy trì các hoạt động vận hành thiết yếu trong năm tới.

Phía Ukraine ước tính tổng chi phí để duy trì bộ máy nhà nước và các nỗ lực quân sự trong năm sau sẽ lên tới khoảng 155 tỷ euro.

Hiện tại, EU vẫn đang phân bổ từng phần của gói vay 90 tỷ euro vốn được thiết kế để hỗ trợ Kyiv đến cuối năm 2027.

Tuy nhiên, các cuộc tập kích liên tục từ phía Nga đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Ukraine, khiến nước này phải cảnh báo về một lỗ hổng ngân sách nghiêm trọng.

Yêu cầu viện trợ bổ sung này đòi hỏi EU phải cân đối giữa việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và giải quyết áp lực kinh tế nội khối.

Quá trình đàm phán và phê chuẩn một gói ngân sách quy mô lớn như vậy dự kiến sẽ cần sự đồng thuận phức tạp từ các quốc gia thành viên.