Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Quyết định này được đưa ra tại hội nghị liên chính phủ diễn ra ở Luxembourg sau khi Hungary dưới chính quyền mới đã bãi bỏ sự phản đối kéo dài nhiều tháng qua. Động thái trên đánh dấu một cột mốc quan trọng của Kiev trong nỗ lực gia nhập EU, diễn ra ngay sau khi Quốc hội Ukraine thông qua các sửa đổi luật giáo dục nhằm bảo vệ quyền lợi ngôn ngữ cho các cộng đồng dân tộc thiểu số theo đề nghị từ phía Budapest.

Việc mở rộng đàm phán bao phủ hàng loạt lĩnh vực then chốt, trong đó Cụm 2 quy định về sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn cùng các quy tắc chung về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; còn Cụm 3 tập trung vào chính sách thuế, kinh tế, tiền tệ, chuyển đổi số, việc làm, giáo dục và liên minh hải quan.

Ủy viên châu Âu phụ trách Mở rộng, bà Marta Kos, nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng tôi ghi nhận tiến trình này bằng việc mở thêm hai cụm đàm phán: Thị trường nội địa cùng Tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh". Bà cho biết thêm các cải cách thuộc những cụm này sẽ hỗ trợ tái thiết kinh tế, thu hút đầu tư, hiện đại hóa đất nước và tạo việc làm cho Ukraine.

Cờ của Liên minh châu Âu tung bay tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các cơ quan EU cùng toàn thể các quốc gia thành viên vì sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kiev. Tổng thống Zelenskyy bày tỏ: "Điều quan trọng là tất cả chúng ta cùng phát huy đà tiến này để mở hai cụm còn lại vào cuối năm, sao cho toàn bộ sáu cụm đàm phán đều được mở. Ukraine xứng đáng với điều đó. Cảm ơn tất cả những ai hỗ trợ Ukraine!".

Tiến trình mở hai cụm đàm phán này trở nên khả thi sau khi Quốc hội Ukraine vào ngày 12/10 thông qua dự luật sửa đổi các quy định giáo dục tiếng dân tộc thiểu số. Trước đó, dự luật được trình lên Quốc hội Ukraine vào ngày 1/10 trên cơ sở thỏa thuận song phương giữa Kiev và Budapest nhằm giải quyết triệt để các bất đồng về quyền lợi của cộng đồng người Hungary sinh sống tại vùng Zakarpattia của Ukraine.

Trước khi đạt được thỏa thuận, Hungary đã nhiều lần dùng quyền phủ quyết để ngăn cản EU thông qua kết quả rà soát pháp lý hai cụm đàm phán của Ukraine từ đợt mở đàm phán đầu tiên vào giữa tháng 6/2024.

Việc gỡ bỏ nút thắt này giúp Ukraine tiến thêm một bước dài sau khi đã mở cụm đàm phán về quan hệ đối ngoại vào tháng 7/2026, nâng tổng số cụm đàm phán đã khai thông lên 4 trên tổng số 6 cụm.

Mặc dù vậy, giới quan sát nhận định quá trình hội nhập chính thức vẫn đòi hỏi Kiev phải hoàn thành khối lượng cải cách sâu rộng và việc đóng lại từng chương đàm phán trong tương lai vẫn cần có sự nhất trí tuyệt đối từ tất cả các quốc gia thành viên EU.