Ukraine đánh giá tích cực đàm phán ba bên tại UAE

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE ngày 10/11/2026. (Ảnh: WAM/TTXVN phát)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá ngày đầu tiên trong khuôn khổ cuộc đàm phán 3 bên kéo dài hai ngày giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE) diễn ra theo hướng "mang tính xây dựng" và "khá thực chất".

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 10/11 sau cuộc trao đổi với nhóm đàm phán Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các bên tập trung thảo luận những vấn đề nhân đạo, trong đó có việc trao trả tù binh, cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các bên cũng đề cập cần có nhiều biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Zelensky cho biết đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể cho nhóm đàm phán Ukraine về nội dung thảo luận tiếp theo trong ngày 11/11, đồng thời định hướng các cuộc gặp rộng hơn trong những ngày tới với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và đại diện châu Âu.

Cũng trong ngày 10/11, Tổng thống Zelensky tới Copenhagen (Đan Mạch) để thảo luận với lãnh đạo các nước Bắc Âu về hỗ trợ quân sự, phòng không và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phát biểu với báo giới, ông đánh giá tích cực khi các nhà trung gian Mỹ thay đổi cách tiếp cận. Theo ông, châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga ngay trong tháng này, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Đây là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, Mikhail Galuzin và một số quan chức quân sự, an ninh. Phái đoàn Mỹ gồm các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, dẫn đầu, cùng một số quan chức khác.

Trước cuộc đàm phán, phái đoàn Ukraine đã gặp đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, cùng các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cũng tham dự cuộc gặp.

Dự kiến, vòng đàm phán tại Abu Dhabi tiếp tục trong ngày 11/11./.