Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch diễn ra hôm 22/11, chỉ một ngày sau khi thiết bị không người lái của nước này tập kích một tàu chở hàng Nga tại Vịnh Phần Lan. Đây là lần đầu tiên Kiev chính thức thừa nhận tiến hành hoạt động quân sự tại Libya.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy cảng Benghazi sau một vụ nổ trên một con tàu Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi, Libya, Ảnh Vantor/Reuters

Theo chính quyền Libya, mục tiêu bị đánh chìm là tàu hộ vệ tên lửa Merkury khi con tàu đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi.

Ông Zelensky đồng thời công bố các đoạn video do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ghi lại, cho thấy khoảnh khắc xuồng không người lái lao vào tàu Merkury, cũng như một đòn tấn công khác ngoài khơi Libya nhằm vào tàu chở hàng khô MV Angara của Nga – phương tiện mà Kiev cáo buộc Moskva sử dụng để vận chuyển vũ khí.

SBU cho biết các xuồng không người lái tham gia chiến dịch được phóng đi từ một tàu mẹ hoạt động trong khu vực, đồng thời tuyên bố Hải quân Nga giờ đây "không còn tuyến đường nào an toàn, ngay cả ở những vùng biển cách xa Biển Đen". Tổng thống Zelensky khẳng định các nỗ lực đánh chặn của phía Nga đều thất bại, đồng thời cho biết thêm một trực thăng chiến đấu Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy trong chiến dịch này. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Dù Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tàu quân sự và tàu thương mại của nhau tại Biển Đen, các đòn đánh ở những vùng biển xa xôi hơn như Địa Trung Hải vốn rất hiếm gặp.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tàu hộ vệ Merkury đã dừng chân tại cảng Benghazi trong vài ngày theo một thỏa thuận hợp tác để tiếp nhiên liệu và tiếp tế, trong lúc làm nhiệm vụ hộ tống các tàu hàng Nga có khả năng chở khí tài quân sự trên hành trình trở về nước.

Trước đó, vào tháng 3, Nga từng cáo buộc xuồng không người lái của Ukraine xuất phát từ Libya đã tấn công tàu Arctic Metagaz chở khí tự nhiên hóa lỏng từ cảng Murmansk. Cơ quan hàng hải Libya xác nhận con tàu này đã chìm ở vùng biển giữa Libya và Malta sau khi bốc cháy, dù Kiev khi đó không nhận trách nhiệm về vụ việc.