Đối phó với tên lửa Kh-101 là một nhiệm vụ phức tạp đối với Ukraine. Đây là tên lửa hành trình cận âm, có thể thay đổi độ cao và đường bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu.

Khả năng bay thấp khiến radar mặt đất có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện sớm, đặc biệt tại những khu vực có địa hình che khuất.

Trong giai đoạn đầu xung đột, Ukraine chủ yếu dựa vào các tổ hợp phòng không có nguồn gốc Liên Xô như S-300 và Buk.

Đây là những hệ thống đã được biên chế từ trước chiến tranh, có khả năng bảo vệ các khu vực rộng và đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không.

Tuy nhiên, kho tên lửa đánh chặn của Ukraine dần chịu áp lực do phải đối phó với các đợt tập kích kéo dài.

Việc phương Tây cung cấp những hệ thống mới đã giúp Ukraine đa dạng hóa năng lực phòng thủ.

NASAMS và IRIS-T SLM được sử dụng để bảo vệ các khu vực trọng yếu trước máy bay, UAV và tên lửa hành trình.

Những hệ thống này có khả năng kết nối với mạng lưới radar và trung tâm chỉ huy, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu.

Patriot cũng đóng vai trò trong hệ thống phòng không Ukraine, đặc biệt đối với các mối đe dọa có tốc độ cao và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi quả tên lửa Kh-101 đều bị đánh chặn bởi Patriot.

Ukraine sử dụng nhiều tổ hợp khác nhau tùy theo khu vực, mục tiêu bảo vệ và tình trạng sẵn có của đạn đánh chặn.

Một thách thức lớn là số lượng tên lửa phòng không. Mỗi đợt tập kích có thể bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV tấn công.

Khi nhiều mục tiêu xuất hiện cùng lúc, lực lượng phòng không phải lựa chọn cách phân bổ đạn đánh chặn, bảo vệ những cơ sở quan trọng nhất và duy trì khả năng chiến đấu cho các đợt tấn công tiếp theo.

Bộ Quốc phòng Ukraine từng công bố số liệu về những tên lửa Kh-101 bị đánh chặn trong các đợt tập kích, nhưng đây là số liệu do một bên tham chiến cung cấp và cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể. Tỷ lệ đánh chặn cũng không thể áp dụng cố định cho mọi thời điểm.

Cuộc đối đầu giữa tên lửa Kh-101 và phòng không Ukraine vì vậy không chỉ là vấn đề công nghệ.

Khả năng phát hiện, chất lượng chỉ huy, số lượng đạn đánh chặn và mức độ bảo vệ của từng khu vực đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.