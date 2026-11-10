Ukraine đã tìm được giải pháp đến từ Israel nhằm thay thế hệ thống Starlink

Theo truyền thông Nga, Quân đội Ukraine đã triển khai các thiết bị đầu cuối HiSKY SmartLITE của Israel để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nước này trong bối cảnh hệ thống Starlink của Mỹ gặp sự cố.

Lực lượng vũ trang Ukraine chưa từ bỏ việc sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink; chúng vẫn tiếp tục được lập trình lại và sử dụng trong máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công.

Tuy vậy Ukraine cũng đã bắt đầu sử dụng các thiết bị đầu cuối vệ tinh HiSKY SmartLITE của Israel, bất chấp chúng tỏ ra không phù hợp cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo ghi nhận phạm vi phủ sóng của chúng bị hạn chế ở các vùng lãnh thổ mới và khu vực biên giới, mặc dù nhà sản xuất tuyên bố chúng có thể phủ sóng toàn bộ nước Nga.

Tốc độ truyền dữ liệu của các thiết bị đầu cuối HiSKY SmartLITE thấp hơn so với Starlink, nhưng vẫn đủ để điều khiển máy bay không người lái và thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu.

Đã ghi nhận các thay đổi về lộ trình cho những máy bay không người lái đã phóng và điều chỉnh nhiệm vụ bay. Tuy nhiên sự khác biệt chính giữa các thiết bị đầu cuối của Israel và của Mỹ là chúng không phụ thuộc vào tỷ phú Elon Musk.

Mặc dù không có chòm sao vệ tinh riêng, đơn vị cung cấp đến từ Israel đã ký hợp đồng với các quốc gia có vệ tinh quay quanh quỹ đạo của Nga, bao gồm Eutelsat của Pháp và OneWeb của Anh.

Vấn đề là mặc dù mạng lưới của Israel bao phủ toàn bộ nước Nga, nhưng nó khó có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công sâu bởi tín hiệu truyền qua mạng này bị trễ đáng kể, điều đó không cho phép ra lệnh tức thời.

Trong diễn biến khác, tỷ phú Elon Musk tin rằng SpaceX đã mắc sai lầm khi viện trợ cho Ukraine. Đây là lời đáp trả của nhà lãnh đạo doanh nghiệp trước những lời chỉ trích của Tổng thống Zelensky dành cho ông.

Cụ thể, mới đây trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky đã chỉ trích tỷ phú Musk gay gắt, cáo buộc ông can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và châu Âu, đồng thời thiếu trung thực trong nỗ lực thay đổi lãnh đạo Kyiv.

"Nhìn lại thì SpaceX đã mắc sai lầm khi gửi cho họ hàng nghìn ăng ten Starlink miễn phí ngay từ đầu cuộc chiến và cung cấp dịch vụ miễn phí trị giá hàng triệu đô la mỗi tháng", ông Musk nói rõ.

Như bài đăng đã nêu, hệ thống Starlink ban đầu được thiết kế để chỉ dành riêng cho người dân Ukraine sử dụng để truy cập internet, nhưng Kyiv đã biến chúng thành nền tảng cho máy bay không người lái tấn công.

Ngoài bài đăng này, tỷ phú Elon Musk chưa bình luận gì thêm về những lời chỉ trích của Tổng thống Zelensky, nhưng dự báo quan hệ giữa đôi bên sẽ khó lòng như trước, nhất là sau những thay đổi tại chính trường Mỹ thời gian qua.