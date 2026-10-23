Ukraine đã nhận được 'phiên bản Phần Lan' của hệ thống phòng không Crotale

Trung đoàn tên lửa phòng không số 1039 mang tên Chuẩn tướng Mykola Kapustyansky đã nhận được hệ thống ItO 90M (Ilmatorjuntaohjus 90M) của Phần Lan, đây là một vũ khí rất độc đáo.

Việc chuyển giao trang thiết bị phòng không cho Quân đội Ukraine được biết đến từ một video về hoạt động chiến đấu, được đăng tải trên trang Facebook của đơn vị.

Hệ thống tên lửa phòng không ItO 90M là phiên bản cải tiến của Phần Lan, dựa trên thiết kế tổ hợp tầm ngắn Crotale NG thế hệ mới nhất của Pháp, do Công ty Thales phát triển.

Điểm khác biệt chính của phiên bản Phần Lan chế tạo là việc sử dụng khung gầm của xe bọc thép chở quân Sisu XA-181 với cấu hình 6x6 thay vì khung gầm do Pháp sản xuất.

Lịch sử của vũ khí này bắt đầu từ năm 1988, khi Phần Lan ký thỏa thuận với Pháp để mua sắm 21 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale nhằm trang bị cho quân đội nước này.

Các hệ thống của Phần Lan đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng trong những năm 2000, chúng được tích hợp thiết bị chụp ảnh nhiệt hiện đại, camera ban ngày nâng cấp, đi kèm hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến, ký hiệu bằng chỉ số M (Modernisoitu).

Trong khi đó lịch sử của tổ hợp Crotale bắt nguồn từ cuối những năm 1980, khi các nhà phát triển người Pháp tạo ra một hệ thống phòng không thế hệ mới để tiêu diệt tên lửa hành trình, UAV và máy bay ở độ cao thấp.

Hệ thống tên lửa phòng không Crotale cơ bản kết hợp hệ thống phát hiện radar, thiết bị theo dõi quang điện tử và bệ phóng gắn 8 tên lửa đánh chặn trên một module chiến đấu duy nhất.

Theo các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật được công bố, hệ thống ItO 90M của Phần Lan có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 20 km.

Phương tiện hủy diệt chính là tên lửa tốc độ cao VT-1, có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3,5 (khoảng 1.200 m/s) và tầm bắn lên tới 11 km, độ cao phá hủy mục tiêu tối đa 6 km.

Thời gian phản ứng của hệ thống từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi phóng tên lửa đánh chặn chỉ là 5 giây, cho phép nó đánh chặn hiệu quả các vật thể tốc độ cao, kể cả tên lửa hành trình bay thấp.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó, để bắn hạ máy bay không người lái phản lực của Nga, lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng sự kết hợp giữa khung gầm hệ thống Buk-M1 với các tên lửa phương Tây.

Giờ đây trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine đã có một vũ khí "đồng bộ" hơn, được kỳ vọng sẽ giúp nước này đánh chặn toàn bộ UAV phản lực thế hệ mới nhất của Nga.