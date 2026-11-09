Ukraine công bố thành phần đoàn đàm phán tại Abu Dhabi

Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, làm việc tại văn phòng của mình ở Kiev, Ukraine, vào ngày 18/4/2026. Ảnh: Kyiv Independent

Theo thông tin do hãng tin RBC-Ukraine đăng tải ngày 8/11, dẫn lời một nguồn tin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ông Rustem Umerov, sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia cuộc đàm phán ba bên sắp tới với Nga và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Cũng theo hãng tin trên, phái đoàn Ukraine còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Kirill Budanov; ông David Arakhamia, lãnh đạo phe nghị viện "Người phục vụ Nhân dân"; cấp phó của ông là Sergey Kislitsa; cùng ông Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, ông Andrey Gnatov, cũng sẽ tham gia phái đoàn.

Trước đó, trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, thông báo cuộc đàm phán ba bên sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Theo ông Peskov, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Nga. Ngoài ra, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, cũng dự kiến tham gia tiến trình này.

Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine. Quan chức này nhấn mạnh một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thể đạt được nếu không thảo luận về các vấn đề an ninh của cả hai nước.

Ông nêu rõ: "Rất khó để nói các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào hay với thành phần ra sao, nhưng rõ ràng là không thể thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu mà thiếu đi các bên tham gia khác. Tuy nhiên, cuộc thảo luận này sẽ bắt đầu theo hình thức ba bên".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh quan điểm của Nga về trật tự thế giới, theo đó không một quốc gia nào được áp đặt tầm nhìn của mình lên các nước khác.

Abu Dhabi từng là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán theo thể thức này sau đó đã bị đình trệ.