Ukraine công bố phái đoàn tham gia đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ

Nguồn tin của hãng thông tấn RBC-Ukraine ngày 8/11 tiết lộ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ là người dẫn đầu phái đoàn của nước này tham gia các cuộc đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ tại Abu Dhabi trong những ngày tới.

"Ngoài ông Umerov, phái đoàn của Ukraine còn bao gồm Chánh Văn phòng tổng thống Kirill Budanov, lãnh đạo Đảng Người phục vụ nhân dân (SP) David Arakhamia, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Kislitsa, Tổng Tham mưu trưởng Andrey Gnatov và Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Vadim Skibitsky", nguồn tin của RBC-Ukraine cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: X/@rustem_umerov

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán 3 bên sẽ bao gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky, các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov,...

"Toàn bộ thành viên phái đoàn đàm phán đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng An ninh Nga. Một phần nội dung cuộc họp được dành để thảo luận về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới", ông Peskov cho hay.

Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 8/11 tuyên bố nước này và châu Âu sẽ cử đại diện tham gia cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, ông Barrot chưa tiết lộ ai sẽ là người đại diện cho Paris tại Abu Dhabi.

"Châu Âu sẽ có sự hiện diện đáng kể tại cuộc đàm phán, trong đó Pháp chắc chắn cử đại diện tham gia. Họ không thể thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu mà bỏ qua những kỳ vọng và yêu cầu của chúng tôi", ông Barrot nói.

Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Barrot, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 cho biết "châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán với Mỹ và Ukraine, bởi phương Tây vẫn phớt lờ những quan ngại chính đáng của Moscow về an ninh".