Ukraine có thể đã bắn hạ tên lửa Iskander-1000 của Nga

OSINT Warfare, tài khoản X chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, ngày 30/9 đăng hình ảnh một mảnh vỡ được cho là phần đuôi động cơ chứa nhiên liệu rắn của tên lửa đạn đạo thuộc tổ hợp Iskander-M.

Mảnh vỡ này được phát hiện cắm xuống đất tại Kiev sau đòn tập kích của Nga.

Trang UkrMedia News cũng công bố hình ảnh một bộ phận tên lửa nằm gần một tòa nhà dân cư ở thủ đô.

Trang này mô tả đây là "đầu đạn tên lửa chưa phát nổ" được phát hiện sau cuộc tập kích sáng 29/9 và đã được vô hiệu hóa.

Điểm đáng chú ý nằm trên phần mảnh vỡ với ký hiệu "9M723-2F3". Dòng chữ này tương tự ký hiệu trên mảnh xác tên lửa từng được Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố hồi tháng 8.

GUR khi đó xác định đây là tên lửa đạn đạo 9M723-2, được Ukraine gọi là Iskander-1000 và thuộc tổ hợp Iskander-M.

Ký hiệu 9N722F3 được sử dụng cho một loại đầu đạn nổ mạnh của tên lửa Iskander-M. Vì vậy, các nguồn nguồn mở cho rằng phần "F3" trong tên lửa 9M723-2F3 có thể liên quan đến loại đầu đạn được trang bị.

AMK Mapping nhận định tên lửa 9M723-2F3 sử dụng đầu đạn xuyên giáp và nổ mạnh cải tiến, có khả năng tấn công các công trình kiên cố dưới lòng đất.

Tài khoản này cũng cho rằng tên lửa có thể phóng mồi bẫy radar trong giai đoạn cuối của hành trình để gây khó khăn cho hệ thống phòng không.

AMK Mapping cho biết 2 tên lửa 9M723-2F3 được cho là đã bị hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đánh chặn.

OSINT Warfare đưa ra khả năng khác, cho rằng những tên lửa này có thể bị hệ thống phòng không SAMP/T do Pháp và Italy viện trợ đánh chặn. Chưa có thông tin độc lập xác nhận hệ thống nào đã thực hiện vụ đánh chặn.

Không quân Ukraine ngày 29/9 cho biết Nga sử dụng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 hoán cải, một tên lửa diệt hạm Oniks hoặc Zircon cùng 152 UAV trong đòn tập kích. Ukraine tuyên bố đã đánh chặn toàn bộ tên lửa và 106 UAV.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận cụ thể về mảnh vỡ mang ký hiệu 9M723-2F3.

GUR trước đó cho biết tên lửa 9M723-2 có tầm bắn tới 550 km, trong khi phiên bản 9M723-1 có tầm bắn 390-400 km.

Việc mảnh vỡ 9M723-2F3 xuất hiện tại Kiev cho thấy một biến thể mới của dòng tên lửa Iskander đang được sử dụng trong chiến sự.

Tuy nhiên, chỉ riêng ký hiệu trên mảnh vỡ chưa đủ để xác định đầy đủ đặc tính của tên lửa hoặc khẳng định chắc chắn đây chính là phiên bản Iskander-1000.