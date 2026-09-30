Ukraine có thể chia sẻ công nghệ đánh chặn UAV phản lực với đối tác

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kyrylo Budanov. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu ngày 30/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết công nghệ đánh chặn mới đã được triển khai trong chiến đấu và có thể đối phó với UAV phản lực của Nga trong phần lớn trường hợp. Thách thức chính hiện nay là mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu.

Công nghệ này có thể được đưa vào các thỏa thuận hợp tác về UAV mà Ukraine đã ký với nhiều đối tác, trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) như Lithuania, Latvia, Estonia, Hà Lan và Đan Mạch.

Các thỏa thuận tạo khuôn khổ cho hoạt động sản xuất chung, chuyển giao công nghệ và trao đổi kinh nghiệm quân sự. Khi được hỏi liệu công nghệ đánh chặn UAV phản lực có thể nằm trong các thỏa thuận với châu Âu hay không, ông Budanov cho biết những nước đã ký kết với Kiev có thể tiếp tục đàm phán về từng sản phẩm cụ thể.

Cơ chế hợp tác này được xây dựng trong bối cảnh Ukraine phát triển nhanh ngành công nghiệp UAV trong nước, đồng thời sử dụng các mẫu UAV đánh chặn có chi phí tương đối thấp để đối phó với UAV tấn công Shahed thông thường của Nga.

UAV phản lực gây sức ép lên phòng không

Nga đang tăng cường sử dụng UAV tấn công trang bị động cơ phản lực, có thể đạt tốc độ tới 500 km/h. Trong khi đó, thế hệ UAV đánh chặn trước đây của Ukraine chỉ đạt khoảng 300 km/h.

Chênh lệch tốc độ khiến các mẫu UAV đánh chặn này khó đuổi kịp mục tiêu. Trong một số trường hợp, lực lượng Ukraine phải sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền, có nguồn cung hạn chế để đối phó.

Kiev đã đẩy nhanh phát triển các mẫu UAV đánh chặn có tốc độ cao hơn, được thiết kế riêng để chống lại mối đe dọa mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tỷ lệ đánh chặn UAV Shahed thông thường đạt khoảng 90% hoặc cao hơn trong một số đợt tấn công. Tuy nhiên, các phiên bản dùng động cơ phản lực khó đánh chặn hơn đáng kể. Vừa qua, ông tuyên bố tỷ lệ đánh chặn nhóm UAV này là 57%.

Ông Budanov tin rằng Ukraine có thể đạt mức sản xuất cần thiết trước giai đoạn khó khăn nhất của mùa đông sắp tới.

Thời gian phản ứng rất ngắn

Tại các trận địa phòng không bảo vệ khu vực Kiev, binh sĩ Ukraine cho biết khi đối phó với UAV phản lực, họ có rất ít thời gian để phát hiện và đánh chặn mục tiêu. Trong một số trường hợp, các kíp chiến đấu chỉ có 10-15 giây để phản ứng.

Các đợt tấn công liên tiếp cũng khiến lực lượng phòng không phải duy trì trạng thái báo động. Một số binh sĩ cho biết trong những ngày gần đây, họ chỉ ngủ khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày do phải ứng phó với nhiều đợt UAV của Nga.

Ông Pavlo Tsugunov, chỉ huy một đơn vị phòng không, cho biết các UAV mới bay cao và nhanh hơn. Theo ông, phần lớn hệ thống mà lực lượng này đang sử dụng không thể đánh chặn những mục tiêu đó.

Sự xuất hiện của UAV phản lực đang làm gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không của Ukraine, trong bối cảnh nước này vẫn gặp khó khăn khi đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga do thiếu hụt tên lửa đánh chặn.