Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky xác nhận “một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị”, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này. Ông bày tỏ mong muốn trao đổi “1.000 người lấy 1.000 người, hoặc có thể là 1.500 người lấy 1.500 người”.

Liên quan đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ “hài lòng” với việc thay đổi cách tiếp cận của 2 đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff, đồng thời khẳng định châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia tiến trình thương lượng giữa Kiev và Moscow ngay trong tháng này.

Tù binh Ukraine gặp lại người thân tại khu vực biên giới phía Bắc Ukraine, sau khi được trả tự do, ngày 11-4-2026.

Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ngày đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng và khá thực chất”. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết đã “đưa ra chỉ thị rõ ràng cho nhóm đàm phán về các cuộc đối thoại tiếp theo, cả trong khuôn khổ ba bên vào ngày mai và rộng hơn trong những ngày tới với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và đại diện châu Âu”.