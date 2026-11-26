Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã nỗ lực rất nhiều để đưa châu Âu vào đàm phán với Nga. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu trên mạng xã hội X sau cuộc hội đàm tại Kiev với Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã nỗ lực đáng kể để đưa châu Âu tham gia đầy đủ vào tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Ông nói: “Hiện chúng tôi đang chờ phía Mỹ ấn định thời điểm cho cuộc gặp tiếp theo, dự kiến lần này sẽ có sự tham gia của bốn bên”.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyril Budanov, cho rằng vòng đàm phán tiếp theo với Nga sẽ diễn ra trước Giáng sinh năm nay, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm đưa ra ý kiến về việc có mời Liên minh châu Âu (EU) tham dự đàm phán trực tiếp hay không.

Ngoài ra, ông Budanov cũng tuyên bố các ưu tiên lập trường của Kiev trong đàm phán hòa bình không thay đổi, bao gồm lệnh ngừng bắn, xây dựng cấu trúc an ninh và trao đổi tù binh.

Trước đó, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, trong hai ngày 10-11/11. Sau cuộc gặp, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, hai bên nhất trí vòng đàm phán tiếp theo sẽ có sự tham gia của đại diện châu Âu. Cho đến nay, châu Âu chưa tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian do Nga phản đối sự hiện diện của các nước này.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đồng ý với đề xuất của các đặc phái viên Mỹ về việc lồng ghép vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine vào khuôn khổ an ninh toàn châu Âu. Ông cho rằng sẽ không hợp lý nếu thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của chính châu Âu, đồng thời đề nghị các nước châu Âu đến Moscow để làm rõ lập trường trước khi quyết định hình thức tiếp tục đối thoại với Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 26/11, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết, chưa đạt được thỏa thuận nào về cuộc gặp với đại diện châu Âu tại Moscow, đồng thời chưa có quyết định về việc châu Âu tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định một “nhóm đại diện hùng mạnh của châu Âu” sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bà nhấn mạnh an ninh của Ukraine gắn trực tiếp với an ninh của châu Âu, đồng thời khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev và bảo vệ lợi ích của chính mình.

Bà von der Leyen cho biết, cách tiếp cận của EU dựa trên hai trụ cột: Hỗ trợ tối đa cho Ukraine đi đôi với gia tăng sức ép tối đa đối với Nga; đồng thời bảo đảm châu Âu tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán nhằm đạt được hòa bình lâu dài.

Đề cập cuộc họp tuần trước của nhóm “Liên minh những nước sẵn sàng”, bà kêu gọi Nga chấp thuận lệnh ngừng bắn trong mùa Đông, bao gồm việc không tấn công hạ tầng năng lượng, và bảo đảm hoạt động vận chuyển lương thực an toàn qua Biển Đen. Theo bà, đây sẽ là những bước đi quan trọng cho thấy Nga thực sự nghiêm túc với tiến trình đàm phán.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Bà cho biết một công cụ hỗ trợ mới mà EU đề xuất sẽ cung cấp 45 tỷ Euro trong năm 2027, đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính dự kiến của Ukraine. Phần còn lại sẽ cần được các đối tác quốc tế hỗ trợ.