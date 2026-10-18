Ukraine chỉ trích việc ông Trump miễn trừ trừng phạt Nga, Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng

Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, các quan chức Ukraine đã chỉ trích gay gắt, cho rằng quyết định này "gửi đi thông điệp sai lầm" và "chỉ có lợi cho Nga".

"Nếu Nga đang hoan nghênh các quyết định được đưa ra tại Mỹ ngày hôm qua, thì đó chắc chắn không phải là dấu hiệu của một áp lực hiệu quả nhằm chấm dứt giao tranh", Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X vào ngày 17/10.

Trước đó một ngày, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng gần như toàn bộ các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hạn chế thực chất trong Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026.

Trong sắc lệnh hành pháp ký vào cuối ngày 16/10, ông Trump tuyên bố rằng việc tạm hoãn các biện pháp này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Sắc lệnh được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi gói trừng phạt dự kiến có hiệu lực vào ngày 18/10.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: UATV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng mạnh mẽ, khẳng định rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt "chắc chắn chỉ có lợi cho phía Nga".

"Quyết định hủy bỏ tất cả những điều này, ngăn chặn mọi biện pháp đó, đối với tôi là một sai lầm", ông Zelensky viết trên nền tảng X vào ngày 17/10.

Trước những bình luận này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/10 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của Nhà Trắng về việc miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Ông cho biết chính quyền cần khoảng 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế tiềm tàng từ những biện pháp trừng phạt bổ sung, trong bối cảnh các cuộc xung đột tại nhiều khu vực đang gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra các yếu tố như Iran, eo biển Hormuz, Houthi và xung đột Nga - Ukraine. Ông cho biết Mỹ đang phải trả mức giá cao hơn mong muốn, trong khi một số quốc gia khác đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng liên quan đến chi phí và khả năng tiếp cận nguồn cung năng lượng.

Ông cũng bảo vệ thỏa thuận diesel với Nga, cho rằng nguồn nhiên liệu này vẫn sẽ chảy ra thị trường quốc tế dù Mỹ có mua hay không.

"Sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ Mỹ sẽ nhận được bao nhiêu phần trong số đó", ông Rubio nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước khi lên đường tham gia một loạt các cuộc đàm phán ngoại giao và thương mại tại Trung Á.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers ngày 17/10 khẳng định việc áp dụng ngay các biện pháp theo đạo luật sẽ cản trở nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Rogers, đạo luật trao cho Tổng thống Mỹ thêm công cụ để thúc đẩy giải pháp hòa bình, và ông Trump vẫn giữ quyền áp dụng các biện pháp bất cứ lúc nào nếu xét thấy phù hợp với lợi ích quốc gia.

Về phía Nga, Đặc phái viên Kirill Dmitriev ca ngợi động thái này là "khoảnh khắc thực sự mang tính lịch sử", và cho rằng hợp tác kinh tế Nga - Mỹ phục vụ lợi ích cả hai quốc gia.

Minh Đức (Theo RFE/RL, Kyiv Post)