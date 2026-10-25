Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa Patriot dù cần 350 quả mỗi tháng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev chỉ nhận được 24 tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ trong 90 ngày qua, trong khi nhu cầu của nước này lên tới khoảng 350 quả mỗi tháng để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Zelensky nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt đạn dược đang trở thành thách thức lớn khi mùa đông đến gần.

Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng đô thị và năng lượng của Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, riêng trong các đợt tập kích ngày 22/10, lực lượng Nga đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này.

“Trong 90 ngày qua, tôi nhận được 24 tên lửa từ đối tác chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi không than phiền nhưng đây là điều rất quan trọng. Tôi chỉ muốn nói rằng mỗi tên lửa đều có ý nghĩa”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine so sánh lượng đạn dược phương Tây cung cấp cho Kiev với số tên lửa đánh chặn được các đồng minh sử dụng tại Trung Đông.

Ông cho biết, khoảng 2.000 tên lửa đánh chặn do các đối tác cung cấp đã được phóng trong 84 giờ đầu tiên của đợt leo thang xung đột tại khu vực này.

Các quan chức quốc phòng Ukraine lo ngại việc phân bổ tên lửa Patriot PAC-2 và PAC-3 do Mỹ sản xuất cho các chiến trường tại Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dành cho Kiev.

Nguồn dự trữ hạn chế cùng năng lực sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu đang tác động đến hoạt động chuyển giao thông qua chương trình Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) thuộc NATO.

Điều này khiến các thành phố và cơ sở phân phối năng lượng của Ukraine phải dựa vào nguồn tên lửa đánh chặn hạn chế.

Ngày 16/10, ông Zelensky đề nghị các đối tác cung cấp gói hỗ trợ phòng không mùa đông gồm 300 tên lửa Patriot PAC-2 và PAC-3.

Ông cho rằng việc chỉ nhận được 2-4 quả sau mỗi vài tháng không đủ để đối phó với các đợt tập kích phối hợp của Nga.

Bên cạnh vấn đề quân sự, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình với Nga ngay lập tức nếu đạt được thỏa thuận.

Kiev cũng sẵn sàng đóng băng hoạt động tác chiến dọc chiến tuyến hiện tại, nhưng không chấp nhận nhượng thêm lãnh thổ. Theo ông, lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine tại vùng Donbass.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bày tỏ tiếc nuối trước việc Mỹ thu hẹp viện trợ quân sự.

Ông nhận xét, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang được cải thiện, nhưng cho rằng việc duy trì quan hệ với ông Putin là quyết định cá nhân của ông Trump.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần một nhà lãnh đạo kiên quyết để bảo vệ chủ quyền trong thời chiến.

Ông cũng khẳng định, các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ vẫn thẳng thắn và minh bạch, không dựa trên những tính toán chiến thuật thiếu chân thành.