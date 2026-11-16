Ukraine cáo buộc Starshield của Mỹ tiếp tục bị siết tốc độ toàn diện

Trong thông báo ngày 12/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các đơn vị Ukraine ghi nhận tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với mạng Starshield trong những ngày gần đây.

Theo ông, hệ thống đang bị áp đặt giới hạn tốc độ ở mức 161 km/h một cách có hệ thống trên toàn lãnh thổ Ukraine, khu vực tiền tuyến và những vùng do Nga kiểm soát.

Ông Zelensky nhấn mạnh đây không phải sự cố ngẫu nhiên. Tình trạng này gây khó khăn đáng kể cho các thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn của Ukraine khi đối phó với UAV phản lực Nga. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân với phía Mỹ.

Một quan chức Ukraine ngày 12/11 nói với Axios rằng các biện pháp hạn chế đã kéo dài 3 ngày.

Tỷ lệ nhiệm vụ thất bại tăng từ 10% trong ngày đầu tiên lên 50% ở ngày tiếp theo, trước khi toàn bộ nhiệm vụ của các đơn vị liên quan bị ảnh hưởng.

Chính phủ Ukraine đã đề nghị Lầu Năm Góc và SpaceX, công ty vận hành mạng Starlink và dịch vụ quân sự Starshield, giải thích về sự việc.

Đại diện SpaceX bác bỏ thông tin, tuyên bố không có bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống. Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.

Starshield là dịch vụ liên lạc vệ tinh bảo mật của SpaceX, sử dụng công nghệ mã hóa tăng cường và thiết bị đầu cuối chuyên dụng cho mục đích quân sự.

Hệ thống này dựa trên mạng lưới vệ tinh Starlink do công ty của tỷ phú Elon Musk triển khai.

Sự cố mới xảy ra hơn 3 tuần sau đợt gián đoạn trước đó, kéo dài từ ngày 13 đến 24/10. Khi đó, các thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine ngừng hoạt động khi phương tiện di chuyển vượt quá 160 km/h.

Ngày 24/10, ông Musk xác nhận đã ra lệnh siết hoạt động Starlink tại Ukraine, nhưng không đề cập cụ thể đến phiên bản quân sự Starshield.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó thông báo hệ thống được khôi phục, cho phép phương tiện mang thiết bị đầu cuối duy trì kết nối ổn định khi di chuyển với tốc độ trên 400 km/h.

Hạ tầng viễn thông Ukraine chịu thiệt hại nặng nề trong xung đột, khiến các dịch vụ Internet vệ tinh trở thành phương tiện quan trọng đối với quân đội.

Starlink phục vụ nhu cầu liên lạc cơ bản, trong khi Starshield được ưu tiên cho các nhiệm vụ quân sự đòi hỏi mức độ bảo mật cao hơn, đặc biệt là vận hành UAV trên không, trên biển và trên bộ.

Việc hạn chế kết nối có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền dữ liệu, điều khiển và phối hợp hoạt động của các phương tiện không người lái.

Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế đối với năng lực phòng thủ Ukraine vẫn chưa được làm rõ.