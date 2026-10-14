Ukraine cáo buộc SpaceX hạn chế Starlink, làm gián đoạn hoạt động UAV

Lính Ukraine sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink vào hoạt động thông tin liên lạc và dẫn đường cho vũ khí. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine, viết trên nền tảng Telegram rằng SpaceX đột ngột ngắt kết nối các thiết bị đầu cuối Starlink quân sự đang di chuyển với tốc độ cao, khiến quân đội Ukraine không thể sử dụng hệ thống Starlink để dẫn đường cho UAV, buộc nhiều nhiệm vụ phòng thủ phải hủy bỏ.

Lữ đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, đơn vị hoạt động tại khu vực đông nam nước này, xác nhận với Reuters rằng kết nối Starlink có thể bị gián đoạn từ 10 đến 20 giây mỗi lần khi UAV bay với tốc độ chỉ khoảng 110–120 km/h. Những khoảng mất kết nối như vậy khiến việc điều khiển UAV trở nên rất khó khăn.

Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết các biện pháp hạn chế này gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động hậu cần và tác chiến bằng UAV của quân đội.

Trong khi Ukraine đối mặt với những trục trặc liên lạc, quân đội Nga tiến hành đợt không kích suốt đêm nhằm vào Kiev, Kharkov và một số khu vực khác. Một tòa nhà dân cư tại Kiev bị đánh trúng, khiến 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Hơn 30 cơ sở năng lượng bị hư hại, khiến khoảng 600.000 người có nguy cơ mất điện.

Ba Lan, quốc gia chi trả chi phí Starlink để hỗ trợ Ukraine, lập tức bày tỏ sự bất bình. Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski công khai chất vấn trên nền tảng X do Musk sở hữu liệu tỷ phú Mỹ có đang “lại dùng sản phẩm của mình để chơi trò chính trị” hay không.

Ngoại trưởng Sikorski viết: “Này, Musk, ông lớn, ông lại đang dùng sản phẩm của mình để chơi trò chính trị đấy à? Với tư cách là khách hàng của ông tại châu Âu, chúng tôi đang theo dõi ông”.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski. Ảnh: AFP.

Ông Sikorski còn trực tiếp gắn thẻ tài khoản cá nhân @elonmusk của tỷ phú Mỹ. Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải, Musk chưa đưa ra phản hồi.

Cụm từ “ông lớn” mà Sikorski sử dụng mang hàm ý mỉa mai, trong bối cảnh hai người từng công khai tranh cãi trên mạng xã hội về vai trò của Starlink tại Ukraine hồi năm ngoái.

Khi đó, Elon Musk tuyên bố rằng nếu ông tắt Starlink, “toàn bộ tiền tuyến (của Ukraine) sẽ sụp đổ”. Tỷ phú Mỹ khi đó cũng đáp trả Ngoại trưởng Ba Lan bằng câu: “Im đi, người nhỏ bé”.

Tuy nhiên, sau đó Elon Musk khẳng định rằng bất đồng của ông với chính sách của Ukraine không đồng nghĩa với việc Starlink sẽ bị ngắt dịch vụ. Ông tuyên bố: “Dù tôi có bất đồng với chính sách Ukraine đến đâu, Starlink sẽ không bao giờ tắt các thiết bị đầu cuối... Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm điều đó, cũng sẽ không dùng nó làm con bài mặc cả”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Nga vẫn tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn ngay sau khi phía Mỹ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Ông cho rằng hành động của Nga thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn và mang tính khiêu khích đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức Ukraine còn tiết lộ rằng trong hai ngày liên tiếp trước đợt không kích quy mô lớn nói trên, Ukraine đã không nhận được cảnh báo tình báo từ các đồng minh phương Tây.

Theo Ftvnews, UDN