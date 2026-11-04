Ukraine cáo buộc cựu phát ngôn viên của Tổng thống tội phản quốc

Bà Iuliia Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky. Ảnh: X/@IuliiaMendel (tài khoản X của bà Mendel)

Theo thông báo ngày 3/11 giờ địa phương của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, bà Iuliia Mendel phạm tội phản quốc trong thời gian áp dụng thiết quân luật vì tiến hành “các hoạt động thông tin và phá hoại nhằm chống lại Ukraine”.

Thông báo cáo buộc được đưa ra theo thủ tục tố tụng vắng mặt vì bà Mendel đang ở nước ngoài.

Bà Iuliia Mendel là một nhà báo Ukraine, từng giữ chức phát ngôn viên của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2021. Bà được lựa chọn ngay trong những tháng đầu nhiệm kỳ của ông Zelensky và trở thành một trong những nhân vật phụ trách truyền thông nổi bật của chính quyền khi đó.

Trong thời gian làm việc cho ông Zelensky và một thời gian sau khi rời cương vị, bà Mendel từng đưa ra nhiều đánh giá tích cực về nhà lãnh đạo Ukraine. Trong cuốn hồi ký “The Fight of Our Lives” xuất bản năm 2022, bà kể lại những năm làm việc bên cạnh ông Zelensky với góc nhìn phần lớn tích cực, mô tả những nỗ lực của ông trong việc cải cách Ukraine.

Tuy nhiên, theo Kyiv Independent, quan điểm của bà Mendel về ông Zelensky đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Bà ngày càng công khai chỉ trích người từng là cấp trên của mình, đặc biệt về cách điều hành đất nước trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng đàm phán hòa bình.

Tháng 5/2026, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Mỹ Tucker Carlson, bà gọi ông Zelensky là “trở ngại lớn nhất đối với hòa bình” ở Ukraine.

Đến tháng 9, bà Mendel tiếp tục phát biểu tại một sự kiện bên lề theo lời mời của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), một đảng cực hữu tại Đức. Đây là một chính đảng cực hữu có nhiều thành viên phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trên mạng xã hội X sáng 4/11, bà Iuliia Mendel cho rằng các cáo buộc trên đã chứng minh rằng những gì bà nói là đúng.

“Theo thông tin được công bố, tôi đang bị tình nghi phạm tội phản quốc. Những tài liệu làm căn cứ cho cáo buộc này là các phát biểu công khai của tôi trên truyền thông và mạng xã hội. Đây là vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, chứ không phải sự hợp tác với Nga,” bà Mendel viết.

“Theo quy định trong thời gian áp dụng thiết quân luật, tội phản quốc có thể phải chịu mức án từ 15 năm tù đến tù chung thân. Đây là cái giá phải trả cho quyền tự do ngôn luận và mong muốn cứu lấy Ukraine dưới thời ông Zelensky,” cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine chia sẻ thêm.

Bà Iuliia Mendel và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev tháng 3/2020. Ảnh: Facebook/@Iuliia Mendel﻿ (tài khoản Facebook của bà Mendel﻿)

Trước đó, ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bà Iuliia Mendel. Bà Mendel bị tước các phần thưởng của Nhà nước Ukraine và bị phong tỏa tài sản. Về phần mình, bà Iuliia Mendel cho rằng các biện pháp trừng phạt trên là vi hiến, “giống như nhiều quyết định khác của ông Zelensky”. “Điều này không làm thay đổi quan điểm của tôi, cũng như quan điểm của hàng triệu người Ukraine. Để tồn tại, Ukraine cần hòa bình, chứ không phải một chế độ chuyên quyền khác, ngay cả khi đó là chế độ của ông Zelensky,” cựu phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 13/9.