Ukraine cáo buộc Belarus hỗ trợ UAV Nga tấn công sâu vào miền Tây

Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo giới chức Ukraine, Belarus đã tái kích hoạt các trạm tiếp sóng tín hiệu, được cho là hỗ trợ UAV Nga hoạt động sâu hơn vào miền Tây Ukraine, trong đó có khu vực gần biên giới Ba Lan.

Tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin từ giới chức Ukraine cho biết, Belarus đã tái kích hoạt các trạm tiếp sóng tín hiệu được cho là hỗ trợ các UAV Shahed và Gerbera của Nga hoạt động sâu hơn vào miền Tây Ukraine, sau khi những hệ thống này ngừng hoạt động hồi tháng 6 sau cảnh báo trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Andrii Demchenko, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 19/9 rằng hoạt động của các trạm tiếp sóng Belarus đã gia tăng trong những ngày gần đây.

“Chúng tôi về cơ bản đã phát hiện các trạm tiếp sóng tín hiệu được kích hoạt trở lại từ cuối tuần trước. Những hệ thống này khuếch đại tín hiệu cho các UAV Nga mà đối phương điều khiển nhằm vào các khu vực phía Tây của chúng tôi”, ông Demchenko nói.

Theo quan chức Ukraine, các hệ thống này cho phép những UAV Nga bay vào từ lãnh thổ Nga duy trì hoạt động gần biên giới Belarus, tiếp nhận tín hiệu mạnh hơn rồi tiếp tục di chuyển sâu vào các tỉnh Rivne, Volyn và Lviv của Ukraine.

Kiev cho rằng hoạt động trên cho thấy Belarus tiếp tục hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, bất chấp những tuyên bố trước đó của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm thể hiện khoảng cách với cuộc chiến của Moskva.

Trong khi đó, cho đến ngày 19/9, Minsk chưa phản hồi chính thức về cáo buộc các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ nước này đã được kích hoạt trở lại để hỗ trợ UAV Nga. Phía Nga cũng chưa đưa ra tuyên bố xác nhận hoặc bác bỏ việc sử dụng những hệ thống này trong các cuộc tấn công nhằm vào miền Tây Ukraine.

Các trạm tiếp sóng từng ngừng hoạt động hồi tháng 6

Tháng 6, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã xác định được 4 trạm tiếp sóng tín hiệu của Nga hoạt động tại các tỉnh Gomel và Brest của Belarus.

Theo ông Zelensky, những thiết bị này đã hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh Zhytomyr, Rivne và Volyn, trong đó có các mục tiêu là cơ sở năng lượng, đường sắt, thành phố và làng mạc của Ukraine.

Ông Zelensky khi đó yêu cầu ông Lukashenko dỡ bỏ các hệ thống này trong vòng một tuần, đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ phá hủy chúng nếu Minsk không hành động.

Chỉ vài ngày sau, các thiết bị này ngừng phát tín hiệu.

Ngày 24/6, ông Zelensky cho biết các báo cáo của quân đội và tình báo Ukraine cho thấy những trạm tiếp sóng đã ngừng hoạt động từ ngày 22/6. Tuy nhiên, Kiev không thể xác nhận liệu các hệ thống này đã được tháo dỡ hay chỉ được tắt.

Sau đó, Không quân Ukraine cho biết việc các trạm tiếp sóng ngừng hoạt động đã làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát UAV Shahed theo thời gian thực của Nga, trong đó có việc thay đổi đường bay và mục tiêu khi UAV đang hoạt động.

Theo phía Ukraine, các trạm này hiện đã hoạt động trở lại.

Vụ tấn công UAV gần biên giới Ba Lan

Hoạt động của các trạm tiếp sóng được nối lại diễn ra sau một vụ tấn công bằng UAV của Nga gần cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk với Ba Lan ngày 13/9.

Theo ông Demchenko, một UAV Nga đã đánh trúng đầu máy trên tuyến đường sắt Kyiv-Warsaw, tại vị trí cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Một UAV khác tấn công khu vực gần cửa khẩu.

Đoàn tàu chở khách có 206 người và đã được sơ tán trước khi bị đánh trúng.

Đáng chú ý, một đoàn tàu ngoại giao chở cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt cùng một số quan chức và nhân vật phương Tây khác đã đi qua nhà ga này không lâu trước đó.

Khi đề cập đến vụ tấn công tại Yahodyn, ông Demchenko cho rằng Belarus hiện “đang tích cực hỗ trợ Nga” trong các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, những thông tin trên chủ yếu dựa trên đánh giá và tuyên bố của phía Ukraine.

Ukraine theo dõi sát biên giới phía Bắc

Trong khi mối đe dọa từ hoạt động điện tử được cho là đã xuất hiện trở lại, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết hiện chưa phát hiện lực lượng bộ binh Belarus tập trung gần biên giới ở mức có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn.

Dù vậy, Kiev vẫn duy trì cảnh giác và theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận quân sự cũng như hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu thường xuyên của Belarus.

Đối với Ukraine, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng binh sĩ Belarus trực tiếp vượt qua biên giới. Một mối quan tâm lớn hơn là việc lãnh thổ, căn cứ, hệ thống radar, các trạm tiếp sóng và cơ sở hậu cần của Belarus có tiếp tục hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga hay không.

Belarus và vai trò hậu cần của Nga

Belarus từng là một trong những địa bàn được Nga sử dụng để triển khai lực lượng trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Kể từ đó, Minsk đã cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, tổ chức nhiều cuộc tập trận chung và cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự cho Moskva.

Với Kiev, điều này khiến Belarus trở thành một yếu tố trong tính toán an ninh, ngay cả khi ông Lukashenko khẳng định Minsk không trực tiếp tham gia cuộc chiến.