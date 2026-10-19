Ukraine cảnh báo thất bại nếu Mỹ đứng về phía với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C.. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của NBC News, ông Zelensky khẳng định vẫn coi ông Trump là đồng minh và mong muốn duy trì quan hệ với Washington. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thất vọng trước quyết định ngày 16-10 của Tổng thống Mỹ về việc miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới trên diện rộng đối với Nga, vốn đã được Quốc hội Mỹ thông qua.

Ông Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine từng bị gián đoạn trong thời gian ngắn, khiến Kiev không nhận được thông tin về các tên lửa đạn đạo đang bay tới. Theo ông, việc chia sẻ tình báo hiện đã được khôi phục, nhưng những hạn chế đối với Starshield, phiên bản quân sự của hệ thống Internet vệ tinh Starlink, vẫn còn.

Tổng thống Ukraine chưa có thông tin chắc chắn về việc ông Trump hay CEO SpaceX Elon Musk trực tiếp quyết định hạn chế dịch vụ, song cho rằng cả hai có thể liên quan.

Ông Zelensky cảnh báo nếu Mỹ và Nga đứng cùng một phía, Ukraine sẽ khó có thể giành chiến thắng hoặc trụ vững. Dù vậy, ông cho biết vẫn sẵn sàng gặp các nhà đàm phán Mỹ trong những ngày tới nhằm tìm cách cải thiện tình hình.