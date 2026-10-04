Ukraine cảnh báo tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3/10, tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của nước này bằng cách tập trung vào các cơ sở năng lượng của Nga, trước hết là các nhà máy lọc dầu.

Theo ông Zelensky các cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập những tài liệu mà theo ông cho thấy, Nga đang điều chỉnh cách thức tiến hành các cuộc không kích trước mùa Đông. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Kiev và một số thành phố khác đã gây sức ép đối với hoạt động của hệ thống năng lượng, giao thông và thông tin liên lạc.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Ukraine không chủ trương nhằm vào các mục tiêu dân sự. Ông cho rằng các cuộc tấn công của Kiev sẽ tập trung vào những cơ sở liên quan đến nguồn năng lượng và nguồn thu phục vụ hoạt động quân sự của Nga.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này vừa thông báo, Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà Nga cho là có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Hai bên đều phủ nhận việc cố ý nhằm vào dân thường.

Theo ông Zelensky, trong tuần qua, Kiev nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có các mục tiêu liên quan đến năng lượng, viễn thông, giao thông đường bộ và đường sắt. Ông cho biết Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong bối cảnh mùa Đông tới gần và nguy cơ sức ép đối với hệ thống năng lượng tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Kiev đang tăng cường năng lực phòng không để đối phó với các loại UAV mới của Nga. Ukraine đang tìm cách mở rộng khả năng tác chiến điện tử, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận các loại tên lửa phòng không có chi phí thấp hơn. Ông thừa nhận nước này cũng đang phát triển các mẫu UAV đánh chặn mới.

Liên quan triển vọng đàm phán, ông Zelensky cho biết, ông chưa nhận thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận về hòa bình hoặc một thỏa thuận ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nếu có thể tạo ra tiến triển thực chất.

Ông Zelensky đồng thời nhấn mạnh, Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu nhằm duy trì năng lực quốc phòng trong thời gian tới. Theo ông, Kiev đang phối hợp với các nước châu Âu để thu hẹp khoảng thiếu hụt trong ngân sách quốc phòng và bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động trong năm 2027.