Ukraine cảnh báo đáp trả 'học thuyết' không kích mới của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứu ba)

Theo tờ The Kyiv Independent, ông Zelensky cho biết các cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một “học thuyết mới” về các cuộc tấn công quân sự, mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự trước thềm mùa Đông.

“Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ cho phép tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần và đặc biệt là các thành phố, làng mạc, mọi nơi, từ đường sá, trường học đến bệnh viện. Gây sức ép buộc người dân phải rời khỏi thủ đô và các thành phố khác: đó chính là mục tiêu của chiến dịch này”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông Zelensky, động lực đằng sau sự thay đổi chiến thuật này là mong muốn thể hiện sức mạnh của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh quân đội Nga đang mất dần vị thế tại một khu vực tiền tuyến quan trọng.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên trong ngày 3/10. Tuy nhiên, trong một tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi Kiev cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu, coi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga trong những tháng gần đây.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, ông Zelensky cho biết chiến dịch phản công mang mật danh “Vivaldi” của Ukraine đã giành lại khoảng 140 km² lãnh thổ tại vùng Donbas, miền Đông Ukraine, và vẫn đang tiếp diễn. Nga coi việc kiểm soát toàn bộ Donbass là một trong những điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.

Tháng trước, Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine không tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần đẩy giá dầu diesel trên toàn cầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết không nhận thấy tín hiệu nào từ phía Nga cho thấy Moskva quan tâm đến việc đàm phán hòa bình hoặc thảo luận về lệnh ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong tuần qua, Kiev liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng, viễn thông, cũng như hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt. Theo ông Zelensky, lần đầu tiên Nga nhắm mục tiêu vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro, nối khu vực phía Đông và phía Tây Kiev.

Ukraine đối mặt với 'cơn ác mộng hậu cần' do các vụ tấn công cầu

Các cuộc tấn công của Nga có thể buộc chính quyền Ukraine phải đóng cửa các cây cầu tại thủ đô Kiev trong thời gian dài, gây ra “cơn ác mộng về hậu cần” đối với thủ đô và cả nước Ukraine.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ phản ứng trước sự thay đổi chiến thuật của Moskva, nhưng không tấn công bừa bãi vào các cơ sở hạ tầng dân sự.

“Chúng tôi phải đáp trả bằng mọi cách. Với các cuộc tấn công của họ nhằm vào hệ thống năng lượng của chúng ta, chúng tôi buộc phải đáp trả nhằm vào hệ thống năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu và những cơ sở tương tự, những nơi mang lại nguồn tài chính cho họ để tiến hành cuộc chiến này. Tuy nhiên, tất nhiên, chúng tôi sẽ không đáp trả bằng cách nhắm vào bất kỳ mục tiêu dân sự nào”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.