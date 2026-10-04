Ukraine cảnh báo đáp trả 'học thuyết' không kích của Nga

Trả lời Reuters ngày 3/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành một “học thuyết mới”, cho phép các lực lượng Nga mở rộng các cuộc tấn công vào Ukraine trong mùa đông sắp tới.

“Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ được phép tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, đường sá, trường học, bệnh viện, nhằm gây sức ép buộc người dân rời thủ đô, rời các thành phố khác,” ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Để đáp lại chiến thuật của Moscow, ông Zelensky tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, song khẳng định Ukraine sẽ không nhằm mục tiêu bừa bãi vào dân thường.

“Chúng ta phải đáp trả bằng mọi cách có thể. Họ tấn công vào nguồn năng lượng của chúng ta, chúng ta phải đáp trả vào nguồn năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu: những nơi mang lại nguồn thù cho họ để duy trì cuộc chiến này,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Giới chức Nga hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Ukraine.

Theo Kyiv Independent, trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với Ukraine và Nga ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, nhằm góp phần hạ nhiệt giá dầu đang ở mức cao do cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Zelensky từng bày tỏ sẵn sàng thử thực hiện một lệnh ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ dường như ít nhận được hưởng ứng tại Moscow.

Để tăng cường khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, giới chức Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa trong nước. Ngày 1/10, Tổng thống Zelensky thông báo tên lửa đạn đạo FP-7 do Ukraine tự phát triển đã lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Ngày 3/10, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công một cơ sở ở vùng Samara của Nga, cũng như các hệ thống tên lửa “Iskander” ở vùng Bryansk.

Trong thời gian gần đây, Ukraine cũng đẩy mạnh sử dụng UAV nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm nhà kho, cơ sở công nghiệp và các nhà máy lọc dầu. Kiev coi các cơ sở dầu khí là những mục tiêu quân sự hợp pháp, cho rằng chúng cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí đã làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung nhiên liệu trong nước của Nga. Trước tình hình này, Moscow phải áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu, trong khi giá nhiên liệu tăng và hoạt động bán nhiên liệu bị hạn chế tại nhiều khu vực. Mặt khác, Moscow nhiều lần lên án các vụ UAV Ukraine xâm nhập và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, coi đây là các hành động nhằm bù đắp cho những thất bại của Kiev trên chiến trường.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga tối 3/10 ra thông báo kêu gọi người nước ngoài và nhân viên ngoại giao không lưu lại hoặc đến Ukraine, trong bối cảnh Moscow sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự nước này.

“Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, để đáp trả những hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và liên tục nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao, không lưu lại hoặc đến Ukraine,” theo thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải.