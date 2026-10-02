Ukraine cạn tiền mua vũ khí, EU đẩy nhanh giải ngân hàng chục tỷ Euro cứu viện

Ukraine thiếu hụt khoảng 27 tỷ USD cho quốc phòng trong năm nay. (Nguồn: EU News)

Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí nhanh chóng triển khai khoản 45 tỷ Euro trong khuôn khổ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine năm 2027, với điều kiện Kiev thực hiện các cải cách đã được quy định để được giải ngân. Một quan chức cấp cao EU cho biết, ngay khi Ukraine đáp ứng các điều kiện, khoản tiền sẽ được giải ngân.

Báo Politico cho hay, thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Ukraine, trong khi Kiev gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực để mua vũ khí.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi mới đây cảnh báo, nước này đối mặt khoản thiếu hụt 27 tỷ USD cho quốc phòng trong năm nay. Kiev dự kiến tự huy động khoảng 7 tỷ USD và cần các đối tác hỗ trợ phần còn lại. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo, nếu khoản thiếu hụt không được bù đắp trong hai tháng tới, Ukraine có nguy cơ không đủ khả năng mua vũ khí vào đầu năm 2027.

Tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng quốc phòng EU, nhiều nước kêu gọi đưa một phần khoản vay 90 tỷ Euro dành cho năm 2027 về giải ngân sớm ngay trong năm nay. Tuy nhiên, EC lựa chọn phương án đẩy nhanh giải ngân khoản tiền này trong chính năm 2027, qua đó giúp Ukraine tiếp cận nguồn vốn sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Zelensky cho biết, đối thoại giữa Ukraine và EC đã mang lại kết quả tích cực trong việc đáp ứng các nhu cầu tài chính và quốc phòng của Ukraine trong năm 2026 và 2027. Hai bên đã thống nhất về hình thức, thời hạn và các bước cần thiết để bảo đảm nguồn tài chính được đáp ứng đầy đủ.

EC và Ukraine cũng nhất trí bắt đầu xác định các nhu cầu bổ sung về ngân sách và quốc phòng, đồng thời tổ chức các cuộc họp hằng tháng để phối hợp.

Khoản vay 90 tỷ Euro được lãnh đạo các nước EU nhất trí hồi tháng 12/2025 nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong hai năm 2026 và 2027. Trong tổng số này, 45 tỷ Euro dành cho năm 2026 và 45 tỷ Euro cho năm 2027; khoảng 60 tỷ Euro được dành cho các nhu cầu quốc phòng của Ukraine.

Khoản vay đi kèm các điều kiện đối với Kiev, trong đó có yêu cầu tuân thủ pháp quyền và tăng cường chống tham nhũng. EU dự kiến khoản vay này đáp ứng khoảng hai phần ba nhu cầu tài chính từ bên ngoài của Ukraine trong hai năm, phần còn lại do các đối tác khác, đặc biệt là các nước G7, hỗ trợ.

Trong tuyên bố chung, EU và Ukraine đồng thời kêu gọi các đối tác thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính và tăng cường hỗ trợ trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt những thách thức lớn.