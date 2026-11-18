Theo báo Kyiv Post, Tổng thống Zelensky ngày 17/11 đã có bài phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) hay còn được gọi là định dạng Ramstein.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục đề nghị các đối tác phương Tây nhanh chóng tăng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev khi mùa đông đang tới gần.

"Các bạn cung cấp cho chúng tôi những tên lửa cần thiết ngay lúc này và đổi lại, các bạn sẽ nhận được những tên lửa mới hơn, tốt hơn. Chúng tôi cũng cần thêm 40 tiêm kích F-16 và các tiêm kích Mirage có thể sử dụng được ngay. Châu Âu có thể giúp chúng tôi về vấn đề này. Xin hãy đưa ra quyết định", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky lập luận rằng, thế giới hiện có đủ tên lửa đánh chặn nằm trong kho dự trữ của phương Tây và các tên lửa này nên được đưa vào sử dụng để bảo vệ các thành phố của Ukraine. Nếu các đối tác chuyển giao số tên lửa này ngay, ông Zelensky cam kết sẽ bù lại bằng các tên lửa mà Ukraine đã đặt hàng ngay khi chúng xuất xưởng.

Bên cạnh vũ khí, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề nghị các đối tác bổ sung nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động quân sự. "Chúng tôi cần thêm 8 tỷ Euro trong năm nay để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc phòng", ông Zelensky cho hay.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Ukraine đã lên tiếng than phiền về phi đội F-16 của nước này, nói chúng chỉ "mạnh trên giấy tờ". "Khoảng một nửa phi đội F-16 của Ukraine phải ở châu Âu trong thời gian dài để sửa chữa và bảo dưỡng. Một số máy bay nằm xưởng quá lâu, khiến chúng tôi thiếu tiêm kích vào thời điểm cần chúng nhất để bảo vệ không phận", ông Zelensky chia sẻ.

Nga tuyên bố xây lại cầu Crưm "tốt hơn trước"

Theo Kyiv Independent, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 đã xác nhận việc Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin báo cáo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crưm sau những đợt tấn công liên tiếp của Ukraine.

"Không có vấn đề gì, cây cầu sẽ được xây dựng lại. Thậm chí còn tốt hơn trước", ông Peskov nói với tờ Izvestia.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố các thiệt hại do Ukraine gây ra với cầu Crưm chỉ ở mức nhỏ, nhưng cũng thừa nhận các hệ thống phòng không của Nga không thể bảo vệ 100% cơ sở hạ tầng trước những đợt tấn công quy mô lớn.

Theo bản tin ngày 17/11 của đài RT, một vòm cầu và một phần mặt đường của cầu Kerch nối bán đảo Crưm với phần đất liền Nga đã bị đổ sập xuống biển sau các vụ tấn công ngày thứ 2 liên tiếp của lực lượng Ukraine.