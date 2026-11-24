Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ thêm tiêm kích, trong đó có 40 máy bay chiến đấu F-16.

Đề nghị này được ông đưa ra qua video gửi tới Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại cuộc họp diễn ra ở trụ sở NATO ngày 17/11.

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự David Axe trả lời báo Euromaidan Press, phương Tây không còn nhiều máy bay chiến đấu dư thừa để có thể nhanh chóng chuyển giao cho Kiev.

Nguồn cung tiêm kích Sukhoi và MiG do Liên Xô sản xuất tại châu Âu gần như đã cạn kiệt. Những lựa chọn còn lại chủ yếu là máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F của Pháp và F-16 của Mỹ, nhưng các quốc gia sở hữu chúng đều gặp những trở ngại riêng.

Hiện Ukraine vận hành 31 tiêm kích F-16 trong tổng số 36 chiếc đã tiếp nhận từ Hà Lan và Đan Mạch. 5 máy bay đã bị rơi hoặc bị bắn hạ.

Na Uy đang chuyển giao 6 chiếc F-16 sau khi hoàn tất đại tu những máy bay được sản xuất từ thập niên 1980.

Đan Mạch cam kết viện trợ thêm 7 chiếc, trong khi Bỉ hứa chuyển giao 53 chiếc, gồm 10 chiếc trong năm nay.

Nếu hoàn thành các cam kết, Ukraine có thể tiếp nhận tổng cộng 102 tiêm kích F-16.

Tuy nhiên, số máy bay cuối cùng từ Bỉ có thể phải chờ đến năm 2029, thời điểm nước này có đủ tiêm kích F-35 để thay thế đội F-16 hiện tại.

Trong những tháng tới, Phi đoàn Tiêm kích số 107 của Không quân Ukraine, đơn vị vận hành các dòng máy bay chiến đấu phương Tây, có thể chỉ sở hữu chưa đến 50 chiếc F-16.

Đáng chú ý, mỗi ngày có khoảng một nửa số máy bay không thể hoạt động do phải bảo dưỡng.

Ông Zelensky cho biết các tiêm kích F-16 hiện có dành nhiều thời gian trong quá trình sửa chữa hơn là thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, Ukraine cần bổ sung 40 máy bay để tăng số lượng tiêm kích sẵn sàng chiến đấu, trong khi chờ những lô viện trợ đã cam kết và các dòng máy bay mới..

Ngoài F-16, Ukraine dự kiến tiếp nhận 16 tiêm kích Saab Gripen C/D từ Thụy Điển. Nước này cũng đặt mua 16 chiếc Gripen E và 16 tiêm kích Rafale mới từ Pháp. Tuy nhiên, các máy bay mới khó được bàn giao trước năm 2028 hoặc 2029.

Ukraine hiện còn vận hành 4 tiêm kích Mirage 2000 và Pháp chuẩn bị chuyển giao thêm 2 chiếc.

Ông Zelensky cho rằng các máy bay Mirage có thể nhanh chóng được đưa vào hoạt động, trong khi việc chuẩn bị tiêm kích Rafale đòi hỏi thời gian huấn luyện và nhiều công đoạn khác.

Việc tìm kiếm thêm F-16 cũng không dễ dàng. Hy Lạp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang sử dụng các phiên bản F-16 cũ hơn nhưng chưa có kế hoạch thay thế trong tương lai gần.

Theo chuyên gia David Axe, Ukraine có thể chỉ nhận thêm một vài tiêm kích Mirage 2000 từ Pháp trong thời gian trước mắt.

Với F-16, Kiev nhiều khả năng tiếp tục phải chờ đợi do các đồng minh chưa thể đáp ứng yêu cầu chuyển giao 40 máy bay trong tương lai gần.