Ukraine cạn tên lửa Patriot, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất mới với Mỹ

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot đã được thanh toán theo một sáng kiến mua sắm vũ khí do NATO điều phối,

Theo báo The Kyiv Indepnendent ngày 19/10, trong khi trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington mới chỉ phê duyệt việc chuyển giao một phần số tên lửa được mua thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Phía Mỹ chỉ phê duyệt việc chuyển giao một phần trong số đó, chứ không phải toàn bộ. Và đây không phải là vấn đề kỹ thuật”.

Tổng thống Ukraine cho biết Mỹ hiện chỉ cung cấp 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng, tương đương khoảng một phần tư số lượng được cung cấp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo ông Zelensky, khác với viện trợ quân sự dưới thời ông Biden, Ukraine hiện phải mua những tên lửa này.

Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo của Nga, cùng tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn cần thiết để phòng thủ trước những cuộc tấn công này.

Đến giữa tháng 10, kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine một lần nữa giảm xuống mức cực kỳ thấp.

Một quan chức Ukraine nói với báo The Washington Post rằng nước này chỉ còn lại một số ít tên lửa. Trong khi đó, CNN đưa tin riêng rằng Kiev đã sử dụng hết số tên lửa hiện có.

Các hệ thống Patriot là một trong những phương tiện phòng thủ quan trọng nhất của Ukraine trước tên lửa đạn đạo Nga, loại vũ khí đặc biệt khó đánh chặn bằng các hệ thống khác.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong hai đêm liên tiếp, ngày 18 và 19/10, gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine.

Ông Zelensky cũng nói với Bloomberg rằng ông đã đề xuất đình chỉ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga để đổi lấy việc được cung cấp thêm tên lửa Patriot.

Ông Zelensky nói: “Phương án mới nhất của tôi là: Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào dầu diesel của Nga, còn các ông cung cấp cho chúng tôi tên lửa dành cho hệ thống Patriot để bảo vệ các cơ sở của chúng tôi. Nhưng họ chỉ muốn chúng tôi ngừng tấn công vào dầu diesel”.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Washington ngày càng gia tăng liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đe dọa hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo nếu Ukraine không chấm dứt chiến dịch này, trong khi Nga vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trước đó, ông Trump dường như ủng hộ việc mở rộng khả năng tiếp cận tên lửa Patriot của Ukraine. Ngày 8/7, ông nói với ông Zelensky rằng Ukraine có thể tự sản xuất loại tên lửa này trong nước.

Tuy nhiên, ngày 31/7, ông Trump đã rút lại lời hứa đó, cho biết Washington chưa đồng ý cấp giấy phép sản xuất và mô tả công nghệ này là loại công nghệ khó chia sẻ.

Đến tháng 9, ông Zelensky cho biết ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, mặc dù hoạt động sản xuất trong nước vẫn chưa bắt đầu.

Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa Patriot, nhấn mạnh sự cần thiết của loại vũ khí này trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Chính phủ Mỹ chưa công khai xác nhận những số liệu mới nhất do ông Zelensky đưa ra hoặc giải thích về việc được cho là trì hoãn phê duyệt chuyển giao tên lửa.