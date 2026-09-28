Ukraine bước vào mùa Đông với sự chuẩn bị tốt hơn năm ngoái, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình United News, ông Koretskyi cho biết Ukraine đang bước vào mùa Đông với sự chuẩn bị tốt hơn năm ngoái khi nhiều cơ sở quan trọng hiện được trang bị thêm nguồn điện dự phòng, các hạng mục hạ tầng thiết yếu được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, ông Koretskyi cảnh báo nước này vẫn đối mặt với nhiều điểm dễ bị tổn thương, trong đó có hạ tầng năng lượng chưa được sửa chữa hoàn toàn, nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không chịu sức ép, những hạn chế về ngân sách và việc Nga ngày càng sử dụng nhiều UAV có tốc độ cao hơn.

Theo Kyiv Independent, Ukraine gặp khó khăn trong việc bảo đảm đầy đủ nguồn tài chính cho kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trị giá 5,4 tỷ euro. Trong bối cảnh đó, Ukraine đang tìm cách củng cố năng lực phòng thủ trước mùa Đông. Anh đã công bố gói hỗ trợ phòng không trị giá 100 triệu bảng Anh, bao gồm tên lửa đánh chặn và UAV, nhằm giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow cũng cam kết không tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Về phần mình, Moscow nhiều lần khẳng định các cuộc tập kích của quân đội nước này nhằm vào những mục tiêu được cho là phục vụ năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo, ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky “giảm tốc độ” các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và ông Zelensky đã bày tỏ sẽ đồng ý. Ông Trump giải thích đề nghị trên xuất phát từ tình hình thị trường nhiên liệu toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang làm giảm sản lượng chế biến dầu và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu diesel. Ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể tạo ra “một vấn đề trên toàn thế giới” và Ukraine có thể lựa chọn các mục tiêu khác. Hiện chưa có xác nhận công khai riêng từ Tổng thống Zelensky hoặc Văn phòng Tổng thống Ukraine về nội dung này.