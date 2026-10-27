Ukraine bóc trần nguồn công nghệ giúp Nga sản xuất tên lửa 'bất khả đánh chặn'

Ngày 26/10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố thông tin về 30 thiết bị công nghiệp nước ngoài đang được sử dụng tại các doanh nghiệp quốc phòng Nga, đăng tải trên cổng thông tin War&Sanctions.

Máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga mang theo tên lửa Kinzhal. (Ảnh: Getty Images)

Theo HUR, các thiết bị được xác định có nguồn gốc từ các quốc gia như: Mỹ, Đức, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Italia. Chúng phục vụ nhiều công đoạn chế tạo linh kiện tên lửa, từ thiết bị điện tử dẫn đường, con quay hồi chuyển đến bề mặt điều khiển khí động học và máy đo độ cao.

Một trong những thiết bị đáng chú ý là trung tâm gia công năm trục GX-650 do công ty Hyper Machine Tool của Trung Quốc sản xuất. HUR cho biết máy này được sử dụng tại nhà máy Votkinsk của Nga, cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc hệ thống Iskander-M và các bộ phận của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal phóng từ máy bay.

Ngoài ra, cơ quan tình báo Ukraine còn xác định các trung tâm tiện và phay mang thương hiệu Shtral do Trung Quốc sản xuất đang hoạt động tại doanh nghiệp PEMZ Molot của Nga. Cơ sở này chịu trách nhiệm sản xuất các mô-đun điện tử được sử dụng trong tên lửa Iskander-M.

Một trường hợp khác liên quan đến công ty UPKB Detal, đơn vị được cho là sử dụng thiết bị đo lường do nhà sản xuất Rohde & Schwarz của Đức chế tạo. Theo HUR, doanh nghiệp Nga này sản xuất máy đo độ cao dành cho tên lửa siêu thanh Zircon.

HUR đặc biệt lưu ý sự hiện diện ngày càng phổ biến của máy móc công nghiệp Trung Quốc tại các cơ sở quốc phòng Nga. Trong đó, những trung tâm gia công năm trục có vai trò quan trọng nhờ khả năng chế tạo các chi tiết phức tạp với độ chính xác cao.

Việc máy móc được sản xuất tại Trung Quốc không đồng nghĩa toàn bộ linh kiện bên trong đều có xuất xứ từ nước này. Theo tình báo Ukraine, nhiều thiết bị Trung Quốc vẫn sử dụng các bộ phận được sản xuất tại những nơi khác, bao gồm châu Âu, Nhật Bản.

Các linh kiện được đề cập gồm hệ thống điều khiển số bằng máy tính (CNC), bộ truyền động servo, trục chính chính xác, vòng bi, thiết bị đo lường, hệ thống quay, thanh dẫn hướng tuyến tính và thiết bị kiểm soát nhiệt độ.

Đây đều là những bộ phận phục vụ hoạt động điều khiển và gia công chính xác, vốn cần thiết trong các quy trình sản xuất công nghiệp phức tạp. Việc các thiết bị này tiếp tục được sử dụng tại các nhà máy quốc phòng Nga cho thấy Moscow vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao.

Những phát hiện trên cũng cho thấy việc thay thế hàng nhập khẩu không đồng nghĩa Nga đã loại bỏ được sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Ngay cả khi sử dụng máy móc do Trung Quốc sản xuất, các doanh nghiệp Nga vẫn có thể cần đến những linh kiện có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác.

Thông tin về thiết bị công nghiệp nước ngoài được công bố sau khi HUR đưa ra một báo cáo khác vào ngày 12/10, đề cập mạng lưới doanh nghiệp tham gia sản xuất tên lửa Kinzhal.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, có tổng cộng 58 công ty Nga tham gia quá trình sản xuất loại tên lửa này. Trong số đó, 22 công ty không nằm trong danh sách chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế.

HUR cũng cho biết khoảng 90% linh kiện của tên lửa Kinzhal được sử dụng chung với tên lửa đạn đạo Iskander-M.