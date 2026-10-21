Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Một thiết bị bay không người lái (UAV) do quân đội Ukraine vận hành bay gần thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine, ngày 23/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Một nguồn tin an ninh tiết lộ với truyền thông Iran rằng Ukraine đã tiến hành các hoạt động thù địch liên quan đến việc triển khai thiết bị bay không người lái siêu nhỏ tại các quốc gia trong khu vực.

Nguồn tin nói với hãng thông tấn Tasnim rằng Ukraine đã triển khai các đơn vị thiết bị bay không người lái được trang bị các thiết bị bay siêu nhỏ tại một số quốc gia trong khu vực xung quanh Iran.

Nguồn tin cho biết thêm các hoạt động của Ukraine bao gồm việc thiết lập một mạng lưới tác chiến sử dụng thiết bị bay không người lái siêu nhỏ trong khu vực.

Nguồn tin nêu rõ danh tính các quốc gia tiếp nhận lực lượng và thiết bị bay không người lái của Ukraine hiện chưa được công bố, nhưng sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, nguồn tin khẳng định các nhân viên tác chiến Ukraine đã triển khai hàng nghìn thiết bị bay không người lái siêu nhỏ tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq.

Nguồn tin an ninh nhấn mạnh Tehran coi động thái này của Ukraine là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn gồm các hành động thù địch của châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào Iran, đồng thời đang xem xét biện pháp đáp trả thích hợp.

Mô tả những động thái mà nguồn tin gọi là mang tính âm mưu này là một “nỗ lực thất bại” và “vụ bê bối” đối với Ukraine, nguồn tin khẳng định Tehran hoàn toàn nắm rõ và đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động thù địch của Kiev.

Đề cập đến một vụ việc trước đây, khi Ukraine bị cáo buộc tấn công một tàu Iran trên Biển Caspi, hành động thù địch mà Iran đã kiềm chế không đáp trả, nguồn tin tuyên bố Iran sẽ không cho phép châu Âu hoặc Ukraine có cơ hội thúc đẩy các chương trình nghị sự chống Iran.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận hay phản ứng về cáo buộc nêu trên.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 20/10, những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Ukraine đã tham gia những hoạt động chống Iran, đặc biệt là hỗ trợ liên quan đến thiết bị bay không người lái cho các bên tham gia cuộc tấn công kéo dài 40 ngày của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Các hoạt động này được cho là bao gồm việc hỗ trợ những quốc gia vùng Vịnh Ba Tư có căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước đó, đã có những cuộc thảo luận về sự hiện diện của lực lượng Ukraine tại Tây Á, được cho là nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại và huấn luyện các phần tử mà Mehr gọi là "khủng bố" sử dụng thiết bị bay không người lái. Điều này khiến một số nhà phân tích mô tả Ukraine là một lực lượng tác chiến mới của NATO trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, vào mùa hè năm 2025, cảnh sát thành phố Sulaymaniyah ở miền Bắc Iraq thông báo bắt giữ ba công dân Ukraine bị cáo buộc giám sát hoạt động huấn luyện một nhóm người địa phương sử dụng các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ.

Cảnh sát Sulaymaniyah cho biết thêm hoạt động huấn luyện này nhằm phục vụ các chiến dịch ám sát, với nguồn tài trợ và sự giám sát của một tổ chức khủng bố hoạt động tại miền Bắc Iraq.

Đây không phải lần đầu tiên các nhân viên tác chiến có liên hệ với Ukraine bị cáo buộc liên quan đến những vụ việc xảy ra trên khắp Trung Đông. Hiện nay, các nhân viên thuộc bộ máy an ninh Ukraine được cho là đang hoạt động như lính đánh thuê tại nhiều khu vực, nhận tiền từ Mỹ, Anh và Israel.

Trường hợp đầu tiên được đề cập về việc người Ukraine tham gia các hoạt động phá hoại tại khu vực này bắt nguồn từ vụ tấn công nhằm vào lễ tốt nghiệp tại học viện quân sự ở thành phố Homs, Syria. Vào thời điểm đó, các nguồn tin Nga cho rằng chiến dịch này do các nhân viên tác chiến Ukraine chỉ đạo.

Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Homs vào tháng 10/2023 đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người là thân nhân của các sĩ quan trẻ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công.