Ukraine bất ngờ đưa ra đề xuất ngừng bắn mới sau thỏa thuận cục bộ với Nga ở Kherson

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga bình luận về việc hoàn tất chiến dịch nhân đạo tại Oleshky, trong đó dân thường đã được sơ tán thành công khỏi vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn cục bộ đã chứng minh các bên có thể đạt được thỏa thuận nếu có thiện chí chính trị.

Ông Sybiga tuyên bố: "Nếu có thể chấm dứt giao tranh tại một địa điểm, thì cũng có thể chấm dứt giao tranh ở mọi nơi và chấm dứt vĩnh viễn. Ukraine đã sẵn sàng. Chúng tôi mong đợi điều tương tự từ Nga".

Theo Ukrmedia, Ngoại trưởng Sybiga nhấn mạnh Ukraine đã thực hiện đầy đủ các cam kết và bảo đảm chiến dịch nhân đạo được tiến hành.

Theo ông Sybiga, kết quả chiến dịch có thể trở thành một biện pháp xây dựng lòng tin và mở đường cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 27/10, một lệnh ngừng bắn đặc biệt được áp dụng tại khu vực xác định thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện rà phá bom mìn trên các tuyến đường, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán người dân địa phương.

Tham gia công tác chuẩn bị chiến dịch có ông Dmytro Lubinets, Thanh tra Nhân quyền Ukraine, và bà Yana Lantratova, Ủy viên Nhân quyền Nga. Phía Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải, với sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo các điều khoản thỏa thuận, người dân Oleshky được tự do lựa chọn ở lại thị trấn, rời đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hoặc sang Nga.

Tiếp đó vào ngày 31/10, Nga và Ukraine đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại Oleshky sau khi hai bên hoàn thành một chiến dịch nhân đạo chung ở đây.

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova. Ảnh: kremlin.ru

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ủy viên về Nhân quyền của Nga Yana Lantratova đã chia sẻ hình ảnh về hoạt động hỗ trợ nhân đạo đang được triển khai tại khu vực này đồng thời khẳng định sứ mệnh nhân đạo này là kết quả của nhiều tháng đàm phán và nỗ lực chung nhằm giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn.

Bà Lantratova khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets trong các nỗ lực chung để trợ giúp cho người dân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một thỏa thuận về cuộc xung đột tại Ukraine đã ở rất gần. Trả lời phỏng vấn với nhà bình luận chính trị Benny Johnson về câu hỏi hỏi liệu một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới hay không, ông Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được một thỏa thuận ở đó".

Oleshky, nằm ở bờ trái sông Dnieper, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Hôm 23/10, Nga và Ukraine đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao viện trợ và sơ tán dân thường. Lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực đến 22h59 ngày 1/11 giờ Moskva (2h59 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam).