Ukraine bác tin ông Trump kêu gọi ông Zelensky tới Nga đàm phán

Theo Kyiv Independent, Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 25/9 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Moscow để đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

"Đó là thông tin không đúng sự thật. Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Không có chuyện ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow", cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Bloomberg tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Zelensky tới Moscow trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối và tỏ ra không hài lòng khi vấn đề này được đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trên thực tế, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần từ chối tới Nga để đàm phán, thay vào đó kêu gọi Tổng thống Putin gặp mặt ở một địa điểm trung lập. Vào ngày 23/9, khi được phóng viên hỏi bao giờ sẽ tới Moscow, ông Zelensky chỉ đáp ngắn gọn: "Trên một quả tên lửa".

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 25/9, Tổng thống Zelensky xác nhận rằng Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga và Ukraine tại Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), dù chưa có thời điểm cụ thể.

"Phía Mỹ đã đề xuất một cuộc gặp ba bên ở cấp kỹ thuật. Ngoài ra, Tổng thống Trump nhấn mạnh với tôi rằng ông ấy đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ukraine sẽ được cấp giấy phép sản xuất tên lửa Patriot", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ đã đề nghị Tổng thống Trump nêu vấn đề xung đột Nga - Ukraine trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.