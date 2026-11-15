UGREEN đưa sức sáng tạo của POP MART vào thế giới phụ kiện công nghệ

UGREEN, thương hiệu công nghệ chuyên về các sản phẩm sạc và phụ kiện điện tử, vừa công bố màn hợp tác lần đầu tiên với POP MART, một công ty hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và giải trí, nổi tiếng với các nhân vật sưu tầm độc đáo. Dự án đánh dấu sự kết hợp giữa hai thương hiệu thông qua hình tượng HACIPUPU trong phiên bản đặc biệt mang tên “The Little Forest Mage” (Pháp sư nhỏ giữa rừng xanh).

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Đánh thức nguồn cảm hứng”, màn hợp tác hướng đến việc kết nối công nghệ với trí tưởng tượng, sáng tạo và những trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Đối với UGREEN, mối quan hệ này là sự kết hợp hoàn toàn tự nhiên. Công ty luôn tin rằng công nghệ nên mang lại cho mọi người năng lượng để làm nhiều hơn những gì họ yêu thích. Các sản phẩm sạc và phụ kiện của thương hiệu hoạt động âm thầm phía sau, giúp những thiết bị mà người dùng sử dụng để sáng tạo, khám phá và thể hiện bản thân luôn hoạt động ổn định mỗi ngày.

Trong hình tượng mới, HACIPUPU xuất hiện với diện mạo một pháp sư nhỏ vừa rời khỏi khu rừng kỳ diệu để bước vào cuộc sống đô thị. Cậu mang theo hơi ấm, năng lượng và những sắc màu của thiên nhiên, tạo nên sự giao thoa giữa thế giới tưởng tượng với nhịp sống hiện đại. Dù mang tính cách nhút nhát, hiền lành, HACIPUPU luôn giữ trong mình sự tò mò về thế giới xung quanh. Chính sự tò mò ấy trở thành động lực để nhân vật vượt qua những giới hạn của bản thân, mạnh dạn khám phá những điều chưa biết và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Ở HACIPUPU, UGREEN tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Dù là một cậu bé nhút nhát, HACIPUPU lại vô cùng tò mò về thế giới xung quanh. Sự tò mò ấy phản ánh những gì công nghệ UGREEN mang lại, đó là tự do theo đuổi đam mê mà không bị giới hạn.

Pháp sư nhỏ giữa rừng xanh ra đời từ sự giao thoa của hai niềm tin này. HACIPUPU nhắc nhở mọi người luôn giữ sự tò mò về thế giới, trong khi UGREEN mang đến cho họ sức mạnh để hành động theo sự tò mò ấy và cung cấp hỗ trợ hằng ngày để khám phá thế giới. Cùng nhau, nhân vật này đại diện cho một điều mà cả hai thương hiệu đều hết sức trân trọng – giúp mọi người kết nối với những điều khiến họ cảm thấy tràn đầy sức sống.

Bộ sưu tập Pháp sư nhỏ giữa rừng xanh sẽ được giới thiệu theo từng giai đoạn. Theo kế hoạch, hoạt động ra mắt bắt đầu từ ngày 12/11. Cứ mỗi 10 ngày, UGREEN sẽ hé lộ một sản phẩm đồng thương hiệu mới trên website chính thức của hãng, từng bước giới thiệu các thành phần của bộ sưu tập trước khi công bố đầy đủ.

Thông qua dự án, UGREEN kỳ vọng mang đến một cách tiếp cận mới trong việc kết hợp phụ kiện công nghệ với văn hóa đại chúng, đồng thời mở rộng trải nghiệm thương hiệu thông qua những nhân vật và câu chuyện giàu tính sáng tạo./.