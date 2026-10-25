Uganda yêu cầu cách ly 21 ngày với người trở về từ Congo

Nhân viên y tế phơi khô ủng và găng tay dưới nắng tại khu cách ly Ebola của Bệnh viện Chuyển tuyến Quốc gia Mulago, Kampala, Uganda. (Nguồn: Getty Images)

Động thái được đưa ra trong bối cảnh Uganda tăng cường các biện pháp phòng ngừa Ebola.

Uganda đang điều tra trường hợp mắc Ebola được xác nhận duy nhất tại Nigeria, liên quan đến một phụ nữ từng di chuyển từ Uganda. Giới chức hai nước cùng các đối tác quốc tế đang phối hợp rà soát dữ liệu giải trình tự gene, lịch trình di chuyển, các mối tiếp xúc và hoạt động của người bệnh.

Bộ trưởng Baryomunsi cho biết, toàn bộ 60 người tiếp xúc với một ca bệnh Ebola tại Kenya đã hoàn thành thời gian theo dõi 21 ngày và được kết thúc giám sát. Những người này được truy vết thông qua các cửa khẩu xuất nhập cảnh, khách sạn và đơn vị vận tải có liên quan đến hành trình của khách đi qua Uganda.

Bộ Y tế Uganda cũng tăng cường sàng lọc hành khách tại Sân bay quốc tế Entebbe và tất cả các cửa khẩu đường bộ. Theo ông Baryomunsi, mọi hành khách nhập cảnh Uganda bằng đường hàng không, đường bộ hoặc đường thủy đều phải khai báo thông tin hành trình thông qua biểu mẫu dành cho hành khách.

Phân tích gene cho thấy virus Ebola trong ca bệnh tại Nigeria có quan hệ gần với chủng virus được phát hiện ở ca bệnh đầu tiên tại Kenya. Tuy nhiên, giới chức Nigeria cho biết chưa có bằng chứng cho thấy bệnh nhân tại Kenya từng đến Nigeria hoặc hai trường hợp có liên hệ trực tiếp.

Uganda có chung đường biên giới với CHDC Congo, nơi khởi phát đợt bùng phát Ebola hiện nay. Quốc gia Đông Phi này cũng từng trải qua nhiều đợt dịch Ebola trong quá khứ.

(theo Reuters)