UFM góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

Theo kết quả công bố, Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, tăng 8 trường so với năm trước. Trong đó, Trường ĐH Tài chính – Marketing là một trong những cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần đầu được ghi danh, với vị trí thuộc nhóm 1401–1500 châu Á. Các cơ sở giáo dục được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm uy tín học thuật, đánh giá của nhà tuyển dụng, hoạt động nghiên cứu khoa học, mức độ quốc tế hóa và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Việc lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình tham gia đối sánh chất lượng giáo dục đại học ở phạm vi khu vực và quốc tế của UFM.

UFM tăng cường hợp tác, đào tạo quốc tế

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Trường ĐH Tài chính – Marketing khi Nhà trường kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1976–2026), đồng thời bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc hình thành mạng lưới đào tạo đa cơ sở với ba phân hiệu tại thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đồng Nai. Việc mở rộng không gian đào tạo góp phần tạo điều kiện để người học tại các địa phương tiếp cận chương trình giáo dục đại học chất lượng, đồng thời tăng cường kết nối vùng, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Song song với việc mở rộng mạng lưới đào tạo, UFM chú trọng đổi mới chương trình theo hướng ứng dụng, tăng cường chuyển đổi số, phát triển nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Những định hướng này thể hiện nỗ lực của Nhà trường trong việc phát triển hệ sinh thái giáo dục gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, thực tiễn nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số và toàn cầu hóa.

Học sinh, sinh viên trải nghiệm một ngày là UFMer

Trường xác định chiến lược phát triển và quốc tế hóa gắn với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, kinh doanh, quản trị và những ngành nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo định hướng này, quốc tế hóa không chỉ được thể hiện qua việc mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục nước ngoài, mà còn thông qua đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường học tập, làm việc mang tính quốc tế.

Đồng thời, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, tăng cường cơ hội thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Đây cũng là một trong những định hướng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành tài chính và nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Với mạng lưới ba phân hiệu, UFM từng bước mở rộng khả năng cung ứng nguồn nhân lực tại các địa phương, thúc đẩy liên kết giữa Nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục đại học theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Việc lần đầu xuất hiện trong Bảng xếp hạng QS châu Á 2027 không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận một dấu mốc hội nhập quốc tế, mà còn tạo thêm cơ sở để UFM tiếp tục đối sánh, hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật trong khu vực; từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.