UEH và huyện Bonghwa (Hàn Quốc) thúc đẩy dự án hỗ trợ gia đình Việt – Hàn

Xuất phát từ khát vọng ấy, sáng kiến Thung lũng K-Vietnam tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, đang được thúc đẩy như một mô hình phát triển địa phương gắn với hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa và hỗ trợ các gia đình xuyên biên giới.

Dự án Thung lũng K-Vietnam được triển khai trong giai đoạn 2023–2033, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 200 tỷ won Hàn Quốc, trên diện tích 118.890 m² tại huyện Bonghwa. Không chỉ hướng đến phát triển các công trình văn hóa, lịch sử, dự án còn đặt mục tiêu tăng cường kết nối cộng đồng, giáo dục và cơ hội việc làm giữa hai quốc gia.

Chương trình giới thiệu các kế hoạch của Thung lũng K-Vietnam

Tại sự kiện Giới thiệu Thung lũng K-Vietnam và Hội thảo Hợp tác tương lai Hàn Quốc – Việt Nam, các đại biểu tập trung trao đổi về những giải pháp hỗ trợ gia đình Việt – Hàn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trở về Việt Nam sau thời gian sinh sống tại Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những hướng hợp tác được đặt ra bên cạnh phát triển du lịch văn hóa và tăng cường kết nối giáo dục giữa hai nước.

Đằng sau những kế hoạch phát triển và con số đầu tư là một câu hỏi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Làm thế nào để những người Việt có mối liên hệ với Hàn Quốc không chỉ tìm được nơi sinh sống, mà còn tìm thấy cơ hội xây dựng một tương lai bền vững cho chính mình và thế hệ tiếp theo?

Kết nối di sản với nhu cầu phát triển cộng đồng

Thung lũng K-Vietnam được định hướng xây dựng tại Bonghwa, địa phương có mối liên hệ lịch sử với dòng họ Lý của Việt Nam. Các hạng mục dự kiến gồm khu di tích lịch sử nhà Lý, trung tâm trải nghiệm lịch sử và văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam, trường quốc tế đa văn hóa và trung tâm kết nối nghề nghiệp.

Theo định hướng được giới thiệu, dự án hướng đến kết hợp giá trị lịch sử với các hoạt động giao lưu, giáo dục và phát triển cộng đồng. Qua đó, di sản văn hóa không chỉ được khai thác phục vụ du lịch mà còn trở thành nền tảng kết nối người dân hai nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Việc lựa chọn Việt Nam làm đối tác trọng tâm xuất phát từ quan hệ hợp tác giữa hai nước và sự hiện diện ngày càng lớn của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Theo số liệu được trình bày tại chương trình, khoảng 197.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó khoảng 19.000 người tại tỉnh Gyeongsangbuk. Riêng huyện Bonghwa có hơn 1.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc.

Những mối liên hệ về lịch sử, văn hóa và cộng đồng tạo cơ sở để Bonghwa thúc đẩy các chương trình hợp tác với Việt Nam. Trong năm 2023, huyện Bonghwa và TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã ký thỏa thuận kết nghĩa; tỉnh Gyeongsangbuk cũng ký thỏa thuận hữu nghị với Bắc Ninh. Trước đó, các hoạt động giao lưu văn hóa Hàn – Việt và trao đổi đoàn đã được tổ chức trong giai đoạn 2022–2024.

Hỗ trợ gia đình Việt – Hàn bằng giải pháp thiết thực

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại lễ ra mắt Đặc khu Thung lũng K-Vietnam Bonghwa tháng 8/2026: “Một gia đình không nên phải lựa chọn giữa việc gìn giữ nguồn cội Việt Nam và cơ hội phát triển tại Hàn Quốc. Một đứa trẻ mang trong mình hai nền văn hóa cần được nhìn nhận như một thế hệ có lợi thế đặc biệt, thay vì phải đối mặt với những rào cản về bản sắc và sự hòa nhập. Thung lũng K-Vietnam sẽ không chỉ đo bằng quy mô xây dựng hay số lượng du khách, mà phải là một di sản sống - nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ, và là nơi người Việt tại Hàn Quốc tìm thấy một phần cội nguồn của mình”.

Một nội dung đáng chú ý tại hội thảo là nhu cầu hỗ trợ phụ nữ Việt Nam và trẻ em trong các gia đình Hàn – Việt hồi hương. Quá trình chuyển đổi môi trường sống có thể đặt ra những khó khăn liên quan đến ngôn ngữ, giáo dục, công nhận kết quả học tập và định hướng nghề nghiệp.

Từ cách tiếp cận đó, Thung lũng K-Vietnam hướng đến việc xây dựng một môi trường để các gia đình có thể lựa chọn con đường phù hợp với hoàn cảnh, năng lực và nguyện vọng của mình. Chương trình tập trung hỗ trợ những gia đình có biến động về hôn nhân hoặc hoàn cảnh kinh tế, phụ nữ Việt Nam cùng con cái đã trở về quê hương sau thời gian sinh sống tại Hàn Quốc.

Các vấn đề về văn hóa, lịch sử khi những người con được sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở Việt Nam - đang là đối tượng được chính quyền Hàn Quốc quan tâm

Đối với những gia đình này, việc trở về Việt Nam có thể mở ra một giai đoạn mới, nhưng đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai: “Trẻ em từng lớn lên trong môi trường Hàn Quốc có thể gặp khó khăn khi chuyển đổi giữa hai hệ thống giáo dục. Những khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch, tư cách cư trú hoặc công nhận kết quả học tập có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục học tập và lựa chọn nghề nghiệp của các em ở Việt Nam. Đối với cha mẹ, những lo lắng không chỉ dừng lại ở việc ổn định cuộc sống hiện tại, mà còn là khả năng tạo dựng một tương lai lâu dài cho con cái”- TS. Kim Gyu Seop - CTV Nghiên cứu - Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế & Công nghiệp-GDI phát biểu trong Diễn đàn.

Từ thực tế này, các giải pháp được đề xuất tập trung vào ba nhóm chính: hỗ trợ giáo dục thích nghi, cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đồng thời xây dựng trung tâm hỗ trợ tích hợp cho các gia đình.

Đặc biệt, sáng kiến đề xuất nghiên cứu hai nhóm dự án hợp tác cụ thể.

Nhóm thứ nhất tập trung phát triển trải nghiệm du lịch lịch sử – văn hóa Việt – Hàn, trong đó sinh viên có thể đóng góp ý tưởng về nội dung số, kể chuyện di sản, thiết kế trải nghiệm và truyền thông điểm đến.

Nhóm thứ hai hướng đến hợp tác kinh tế địa phương, kết nối thanh niên với doanh nghiệp và những vấn đề phát triển thực tế tại Bonghwa.

Các hoạt động này cần tiếp tục được các bên trao đổi, xác định điều kiện tham gia và đánh giá tính khả thi trước khi triển khai.

Thông qua vai trò kết nối tri thức và cộng đồng, UEH có thể góp phần đưa tiếng nói của người Việt và thế hệ trẻ vào quá trình xây dựng các sáng kiến hợp tác quốc tế.

UEH thúc đẩy kết nối tri thức và hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình, UEH được đề xuất tham gia kết nối các tổ chức Hàn Quốc với cộng đồng, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam thông qua nghiên cứu chung, hoạt động giáo dục và giao lưu thực tế.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, nhà trường có thể đóng góp góc nhìn từ Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu của các gia đình và thanh niên có nguyện vọng học tập, sinh sống hoặc phát triển nghề nghiệp tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu có thể cung cấp thêm cơ sở để các đối tác thiết kế chương trình phù hợp với thực tế.

Tại hội thảo nhiều câu hỏi được đặt ra bởi các bạn trẻ có 50% dòng máu Việt và Hàn.

Đối với sinh viên, các hoạt động nghiên cứu thực địa, cố vấn, trao đổi văn hóa và kết nối doanh nghiệp có thể mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường quốc tế. Hai nhóm dự án được đề xuất nghiên cứu gồm phát triển trải nghiệm du lịch lịch sử – văn hóa Việt – Hàn và thúc đẩy hợp tác kinh tế địa phương, gắn thanh niên với doanh nghiệp cùng các vấn đề phát triển tại Bonghwa.

Theo kế hoạch được trình bày tại hội thảo, giai đoạn 2027–2031 sẽ tập trung xây dựng nền tảng hợp tác, nghiên cứu nhu cầu thực tế và tổ chức các chương trình thí điểm. Việc triển khai cần được các bên tiếp tục trao đổi, đánh giá tính khả thi và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức.

Với định hướng kết hợp di sản, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng, Thung lũng K-Vietnam mở ra một hướng hợp tác Việt – Hàn gắn phát triển địa phương với nhu cầu thực tế của người dân. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển các định hướng thành chương trình cụ thể, bảo đảm nguồn lực và duy trì sự phối hợp giữa chính quyền, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức cộng đồng.

DỰ ÁN K.VALLEY VIỆT NAM – KẾT NỐI DI SẢN, THÚC ĐẨY HỢP TÁC HÀN – VIỆT Quy mô dự án: Triển khai giai đoạn 2023–2033 tại Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), trên diện tích 118.890 m², với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ won. Mục tiêu: Xây dựng quần thể di tích lịch sử nhà Lý Việt Nam, trung tâm trải nghiệm văn hóa Hàn – Việt, trường quốc tế đa văn hóa và trung tâm kết nối việc làm, lấy nguồn gốc lịch sử dòng họ Lý làm nền tảng giao lưu giữa hai nước. Cơ sở phát triển: Hàn Quốc hiện có khoảng 197.000 người Việt Nam sinh sống, trong đó 19.000 người tại Gyeongsangbuk-do. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong hai năm liên tiếp; số du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đạt khoảng 70.000 người. Riêng Bonghwa có hơn 1.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc. Kết quả xúc tiến: Giai đoạn 2022–2024, hai bên triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác địa phương. Năm 2023, huyện Bonghwa ký thỏa thuận kết nghĩa với TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Gyeongsangbuk-do ký thỏa thuận hữu nghị với Bắc Ninh. Nguồn lực hỗ trợ: Các cơ quan chính phủ Hàn Quốc và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk-do đề xuất, triển khai nhiều chương trình liên quan đến phát triển du lịch, nội dung văn hóa, thư viện đa năng, trung tâm giao lưu Hàn – Việt, Công viên Hoa sen Việt Nam và các thiết chế cộng đồng đa văn hóa